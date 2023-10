Gwiezdne Wojny - nowy kanon. Książki i komiksy Star Wars

Filmy i seriale Star Wars

Podstawą uniwersum jest oczywiście oryginalna trylogia, a jej uzupełnieniem pozostaje trylogia prequeli również George'a Lucasa. Najnowsza trylogia sequeli od Disney spotkała się z mieszanym lub negatywnym odbiorem, ale ze wszystkich nowych filmów "Przebudzenie mocy" jest nadal produkcją, do której lubię wracać. Pomimo wtórności film posiada magię Star Wars, która uleciała w VIII i IX epizodzie, także ze względu na absurdy i głupotki fabularne.

Można się tylko cieszyć, że seriale aktorskie Star Wars są na tyle dobre, że większość z nich jest godna polecenia. "The Mandalorian", "Andor" i "Ahsoka" są bardzo dobre, momentami świetne. "Obi-Wan Kenobi" i "Księga Boba Fetty" obniżają poziom, ale mają swoje chwile, a przecież dysponujemy także znakomitymi animacjami: "Wojny Klonów", "Rebelianci" oraz najsłabszy, ale wciąż w miarę ciekawy "Ruch oporu".

Historie opowiedziane w tych produkcjach są rozwijane i rozbudowywane przez komiksy oraz książki, ale nie brakuje tytułów, które zabierają nas w miejsca i czasy, których w filmach czy serialach nie zobaczyliśmy. Dzięki temu można zgłębić historie, które wpłynęły na wydarzenia znane z dużego ekranu, a wtedy satysfakcja z seansu może być jeszcze większa. Jakie serie komiksowe powstały, które wątki są rozwinięte w książkach i co nowego pojawia się w powieściach?

Komiksy Star Wars

Serie komiksowe ukazujące się w nowym kanonie opowiadają o wydarzeniach z przeróżnych okresów. Powstał oczywiście cały cykl poświęcony okresowi Wielkiej Republiki, gdzie historie zazębiają się i rozbudowują zawartość książek, ale nie brakuje tytułów, które dotyczą doskonale nam znanych postaci w ich najciekawszych momentach działalności i życia. Tyczy się to chociażby serii "Darth Vader", która opowiada o tytułowej postaci od momentu budowy pierwszej Gwiazdy Śmierci. Dzięki temu dowiadujemy się, jakimi zadaniami na co dzień zajmował się Lord Vader, a także jakie postacie spotkał na swojej drodze poczynając od roku 0 BBY.

Całą serię poświęcono też Poe Dameronowi, a klasycznie nazwa seria "Star Wars" rozgrywa się w okolicach "Imperium kontratakuje" oraz "Powrotu Jedi" i śledzi losy m. in. Luke'a Skywalkera, Hana Solo i Lei Organa. Dla fanów tego drugiego dobrą lekturą może być seria "Han Solo i Chewbaca", którego akcja rozgrywa się tuż przed "Nową nadzieją". Własne serie otrzymali także Thrawn, Lando i Księżniczka Leia, a także "Obi-Wan & Anakin". Ten ostatni to świetna propozycja dla ciekawych początków relacji i znajomiści Anakina z Kanclerzem Palpatine oraz tego, co działo się 3 lata po "Mrocznym Widmie".

Książki Star Wars

Przejęcie Gwiezdnych Wojen przez Disney oznaczało skasowanie tworzonych przez lata historii w rozszerzonym uniwersum Star Wars, które rozwijały znane z filmów postacie oraz wprowadzały mnóstwo nowych, opowiadając m. in. o początkach Zakonu Jedi i wydarzeniach poprzedzających o tysiące lat to, co widzieliśmy w filmach.

Aktualnie jednym z najbardziej eksplorowanych okresów przez twórców i pisarzy jest czas Wielkiej Republiki, czyli okresu, w którym cofnięto się aż do 382 BBY (przed Bitwą o Yavin, czyli Rok 0, wydarzenia z filmowych "Łotra 1" i "Nowej nadziei") aż po 18 BBY. To czas, w którym Jedi byli przewodnikami dla wszystkich, a okres ten nazywano złotą erą w historii całej galaktyki. W szczytowym okresie służby Jedi, mieszkańcy galaktyki wierzyli niewzruszenie w ich zdolność do pokonywania wszelkich przeciwności, bez względu na to, co przynosiło przeznaczenie. Jednak niektóre wyzwania okazywały się nie do pokonania, pomimo największych starań i właśnie to jest punktem wyjścia do nowej serii.

Wśród cykli pojawiły się także "Dynastia Thrawna" rozgrywająca się pomiędzy Epizodami II i III, "Thrawn" skupiający się na tytułowym bohaterze i umożliwiający poznać jego losy w okresie pomiędzy Epizodem III i IV, "Eskadra Alfabet" i "Koniec i początek" pozwalające zajrzeć w wydarzenia chwilę po obaleniu Imperatora.

Nie brakowało też adaptacji filmowych, w tym spin-offów, a także książek poświęconych poszczególnym bohaterom jak Ahsoka, Kapitan Phasma, Hrabia Dooku czy Luke Skywalker w najnowszej książce w Polsce "Cień Sithów", która pozwala poznać jego losy po Epizodzie VI, gdy nieskutecznie próbował odbudować Zakon Jedi. Takie historie pozwalają lepiej zrozumieć filmy, np. "Skywalker. Odrodzenie", ale zdaniem wielu książki nie powinny łatać dziur fabularnych w filmach, nawet jeśli będą to dobre powieści.

Znacznie, znacznie więcej informacji i szczegółów na temat Expanded Universe znajdziecie w najprawdopodobniej najlepszym miejscu w Polsce, czyli na Bastionie Polskich Fanów Star Wars, których treści pomogły mi przygotować ten materiał.