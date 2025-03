Mapy Google cię zachwycą. Doczekały się nowej opcji, z której chętnie skorzystasz

Mapy Google serwują świeżutką aktualizację, która robi użytek z nowej funkcji systemowej: Live Updates w testowej wersji systemu Android 16. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle, że jest to pierwsza aplikacja, która obsługuje świeżutką, wciąż jeszcze pozostającą w fazie testów, funkcję, która trafiła do systemu mobilnego Google wraz z drugą wersją beta Androida 16. Jako że dotychczas nie było żadnego oprogramowania, które robiłoby z niej użytek, konieczne było korzystanie z wersji demonstracyjnych, by zaprezentować, jak technologia ta działa w praktyce. Teraz to już nie problem, skoro jest w aplikacji, po którą każdego dnia sięgają miliony użytkowników na całym świecie.

Mapy Google ze wsparciem Live Updates w Android 16. Co to oznacza w praktyce?

Mapy Google w najnowszej wersji doczekały się wsparcia dla funkcji Live Updates: i na dobry początek jest ona w bardzo podstawowej formie. Po zaktualizowaniu aplikacji do wersji 25.09.02 i nowszych, użytkownicy mogą już sprawdzić jak wypada ona w praktyce na smartfonach z linii Google Pixel, gdzie zainstalowana została beta 2.1 Androida 16.

Podczas korzystania z nawigacji, Mapy Google ze wsparciem Live Updates wyświetlają powiadomienia w formie paska (tzw. "pill notification") w górnej części ekranu. Po stuknięciu weń, użytkownik może zobaczyć dodatkowe informacje, które pozostają widoczne na ekranie przez kilka sekund, nawet jeśli aktualnie korzysta z innych aplikacji. Co istotne: każdy może spersonalizować te powiadomienia według własnego widzimisię. A jeżeli nie jesteście nimi zainteresowani, to spokojnie: menu pojawiła się również opcja ich całkowitego wyłączenia. Warto mieć jednak na uwadze, że powiadomienia w formie paska są widoczne tylko wtedy, gdy wyłączona jest funkcja obrazu w obrazie.

Nowy system, nowe opcje. Oficjalna premiera jeszcze w tym roku

Oficjalna premiera Androida 16 to kwestia kilku najbliższych miesięcy. Wraz z nią spodziewamy się szerszego wsparcia dla świeżutkich jeszcze Live Updates, które prawdopodobnie na premierę dostępne będą także w innych aplikacjach. Aktualizacja Map sugeruje, że internetowy gigant kładzie duży nacisk na rozwój dynamicznych powiadomień i interakcji w czasie rzeczywistym. Może to dość znacząco przełożyć się na sposób, w jaki użytkownicy korzystają z nawigacji w swoich smartfonach... ale nie tylko! W końcu samo Google ma solidną paletę produktów, w których może je zaimplementować (z informacjami ze świata na czele), a przecież na nich świat Androida się nie kończy. Wręcz przeciwnie: to dopiero początek, więc ciekawe co do tematu będą mieli do dodania inni twórcy. Na tę chwilę można jedynie gdybać i snuć domysły, ale wszystko stanie się jasne w chwili, gdy system już oficjalnie trafi w nasze ręce. Póki co: możemy podejrzeć co nieco i obserwować w jakim kierunku Google będzie z tą funkcją zmierzać.