Oferuje wiele, waży tyle co nic - taki ekran chętnie zabierałbym w każdą podróż!

VAIO wprowadziło właśnie do sprzedaży niezwykle smukły i lekki ekran zewnętrzny. Akcesorium które wszyscy miłośnicy pracy na dwóch ekranach z przyjemnością zabiorą w każdą podróż!

VAIO wielu pasjonatom technologii prawdopodobnie kojarzy się z serią laptopów Sony, które przez lata były jednymi z najmodniejszych i najfajniej prezentujących się komputerów na rynku. Dekadę temu japoński gigant zdecydował się sprzedać tę część biznesu, ale spokojnie. Firma wciąż działa i ma się dobrze. A idealnym tego przykładem jest ich najnowszy produkt: zewnętrzny ekran, który zachwyca niezwykle niską wagą!

Źródło: VAIO

14-calowy monitor zewnętrzny, który waży 325 gramów. Oto VAIO Vision+ 14!

VAIO Vision+ 14 to najnowszy, 14-calowy, zewnętrzny ekran firmy, który zamknięty został w wyjątkowo smukłej obudowie. Cała konstrukcja oferująca rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli (16:10) ma ważyć raptem 325 gramów, co sprawia, że staje się ona łakomym kąskiem dla wszystkich podróżników którym w trasie brakuje drugiego ekranu by wygodnie i efektywnie pracować.

VAIO jest dość oszczędne w informowaniu o szczegółach związanych z produktem — nie wiemy jaką jasność oferuje ani jaki typ matrycy, choć najprawdopodobniej jest to IPS. Sam zewnętrzny ekran oferuje dwa porty USB-C z DisplayPart oraz pass-through. W zestawie poza samym ekranem czeka na nas jeszcze metrowy przewód, etui dla bezpiecznego transportu oraz filtr prywatyzujący. Cieszy zwłaszcza ten ostatni, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę specyfikę urządzenia i potencjalne korzystanie z niego w miejscach publicznych. A niekoniecznie chcemy, by każdy przyglądał się temu co dzieje się na naszym ekranie.

Źródło: VAIO

VAIO Vision+ 14 — ile kosztuje leciutki zewnętrzny ekran do laptopa?

Monitor trafił już do japońskich sklepów, gdzie wyceniony został na niespełna 55 tys. jpy (ok. 1365 pln). Wiadomo że VAIO Vision+ 14 ma trafić na zagraniczne rynki — jednak producent nie zdradza jeszcze konkretnych terminów.

Źródło