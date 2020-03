Najsłabszy weekend box office od 20 lat

Dzisiaj rano opublikowano wyniki box office (sprzedaż biletów do kin) w Stanach Zjednoczonych w ostatni weekend i okazało się, że był to najgorszy weekend od 1995 roku, czyli od 25 lat. Ludzie przestali chodzić do kin, które wkrótce w większości przypadków mogą zostać całkiem zamknięte, co zaowocuje jeszcze gorszymi wynikami w kolejne weekendy. Między innymi z tego powodu przełożono premierę chociażby najnowszego filmu o agencie 007 – No Time To Die i jak widać obawy są bardzo słuszne.

W takim kontekście przestaje dziwić decyzja szefa studia Universal Pictures, który zapowiedział, że aktualnie grane w kinach filmy – Niewidzialny człowiek, Polowanie (The Hunt) oraz Emma będą dostępne już od piątku do wypożyczenia w ich usłudze VOD (Video On Demand) zarówno w USA jak i na innych rynkach. Cena za wypożyczenie filmu to 19,99 USD, a trzeba go obejrzeć w czasie 48 godzin. To bezprecedensowa sytuacja w historii, bo zazwyczaj produkcje filmowe mogą trafić na serwisy VOD czy płyty DVD/Blu-ray dopiero po 90 dniach od premiery w kinach. Nawet Netfliksowi nie udało się złamać tej zasady, jego The Irishman trafił tylko do ograniczonej liczby kin bo duże sieci nie zgodziły się na to, aby film trafił po miesiącu na serwis streamingowy.

O tym czy decyzja Universala będzie odosobniona, czy inne studia pójdą również tym śladem zdecydują zapewne najbliższe tygodnie. Z pewnością trwają gorączkowe narady co zrobić, bo przecież nie można odkładać premier filmów w nieskończoność. Szczególnie jestem ciekawy decyzji Disneya, wkrótce do kin ma trafić murowany kasowy hit – Czarna Wdowa, póki co nie ma żadnych informacji o przesunięciu premiery. Ale jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, to nie zdziwiłbym się jakby Disney zdecydował się opublikować film na swojej platformie VOD. A jeśli zacznie robić to Disney, to podejrzewam, że tym śladem podąży cała branża.

źródło: Deadline