Leigh Whannell, który nie tylko reżyserował, ale także napisał scenariusz, przygotował nam nie lada widowisko. Trudno mi nawet wyrazić emocje, które towarzyszą widzowi podczas seansu. Spoglądając na to z perspektywy czasu jestem zdumiony, że niektóre sceny w ogóle działają na widownie i to w tak dużym stopniu. Cisza i puste pomieszczenia, ale i odpowiednia muzyka oraz ruchy kamery powodują, że czujemy się uwięzieni z niewidzialnym przeciwnikiem w tej samej przestrzeni, co główna bohaterka. Nieustannie wypatrujemy jakichkolwiek oznak jego obecności, a gdy ich brakuje można odczuć jeszcze większy niepokój, bo nie wiadomo co tak naprawdę się dzieje.

Bez rozmachu i w kameralnych warunkach

„Niewidzialny człowiek” ma mnóstwo atutów i niewiele wad. Ścieżka dźwiękowa być może nie jest zbyt odkrywcza, ale fantastycznie pasuje do atmosfery filmu. Szkoda, że nie udało się w większym stopniu nakreślić postaci Adriana Griffina, przez którego przecież powstaje cały ten zamęt. Brakowało mi choć odrobiny więcej informacji na jego temat, by lepiej zrozumieć jego przeszłość, motywacje i zachowania.

Na plus filmu działa na pewno… niewielki budżet, bo ten wynosił zaledwie 9 mln dolarów. Przełożyło się to bowiem na przeniesienie akcentu filmu na inne aspekty, niż popis efektami specjalnymi, które wykorzystuje się przy niewidzialnej postaci. Takie dość kameralne, ale niezwykle skuteczne podejście do realizacji „Niewidzialnego człowieka” odbieram jako nawiązanie do klasyka z 1933 roku, który powstawał w znacznie bardziej skromnych warunkach, a działał na widzów równie mocno i przeszywająco.

Ocena filmu „Niewidzialny człowiek”: 8/10