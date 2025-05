Unia Europejska zaostrza limity. Nowe wytyczne już weszły w życie

Komisja Europejska aktualizuje przepisy dotyczące zużycia energii przez urządzenia pozostające w trybie czuwania, zwłaszcza te podłączone do internetu. Chodzi o tzw. networked standby — tryb, w którym sprzęt (np. dekodery, konsole, drukarki czy modemy) pozostaje gotowy do działania i jednocześnie połączony z siecią. Urządzenia te zużywają znacząco więcej energii niż klasyczne standby.

Unia Europejska wie, jak oszczędzać na elektronice. Zmiany wymogów już działają

Wymogi dla tego typu produktów wprowadzono już w 2013 roku, a od 2019 roku obowiązuje limit 2–8 W, zależnie od kategorii. To objęło nawet 800 milionów sprzedawanych rocznie urządzeń i ok. 5 miliardów w użytku w całej UE. Dzięki temu roczne oszczędności energii sięgają 32,5 TWh, co przekłada się na 7 miliardów euro oszczędności i ograniczenie emisji CO₂ o 4,6 mln ton rocznie do 2030 roku.

Nowe regulacje pomogą zaoszczędzić na przykład na naszych konsolach

Przepisy są regularnie aktualizowane wraz z postępem technologicznym i pogarszającym się stanem zanieczyszczania świata i nadmiernego zużywania energii. Pierwsze zmiany dotyczące urządzeń w trybie uśpienia sięgają aż 2013 roku. Zaś najnowsza rewizja przepisów przewiduje dalsze ograniczenia i w ten sposób od 2025 roku sprzęt:

w zwykłym stanie czuwania lub trybie wyłączonym nie może zużywać więcej niż 0,5 W albo 0,8 W jeśli wyświetla informacje/swój status,

Zostały już także podane wytyczne w kolejnym kroku u już za dwa lata w 2027 roku limity wyniosą:

Odpowiednio 0,5 W (czuwanie), 0,3 W (wyłączony) i 0,8 W (czuwanie z informacją).

Z kolei urządzenia w czuwaniu, ale z dostępem do sieci nie mogą przekraczać zużycia 2–7 W. Wartość jest uzależniona od rodzaju produktu

Rozszerzono też zakres przepisów o nowe produkty, takie jak elektryczne meble biurowe czy rolety. Komisja szacuje, że nowe regulacje przyniosą kolejne 4 TWh oszczędności energii i redukcję emisji o 1,36 mln ton CO₂ rocznie do 2030 roku. Zaś każde domostwo, z samej regulacji poboru mocy urządzeń w uśpieniu, zaoszczędzi około 100 złotych rocznie. W skali jednostki może i niewiele, lecz jak pomnożymy to przez wszystkie domy i mieszkania Europy? Wtedy się robi ogromna suma.

