Kiedy w końcu przestaniemy zmieniać czas? Unia liczy na Polskę

Stosowanie czasu letniego i zimowego to archaizm, który powinien przejść do historii. Doskonale rozumiemy to zwłaszcza my, Polacy, którzy zimową porą żegnamy promienie słoneczne już po godzinie 16:00. Co zrobić, by w końcu skończyć z tym przeżytkiem? Komisja Europejska ma do nas wielką prośbę.

