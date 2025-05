Wielki finał Eurowizji 2025 startuje w sobotę o 21:00 czasu polskiego, który wyłoni przyszłorocznego gospodarza kolejnej edycji oraz osobę, która wygrała. Liczymy, że będzie to nasza reprezentantka, którą od szczęścia będzie dzielić ilość głosów oddanych przez jury i przede wszystkim widzów. Polacy będący w kraju niestety zrobić tego nie będą mogli, ale co innego rodacy poza jego granicami.

Głosowanie w Eurowizji zza granicy? To możliwe i zobacz, jak niewiele trzeba zrobić

Początki Eurowizji sięgają aż 1956 roku i od początku oddawanie głosów było jej integralną częścią. Dawniej odbywało się przy pomocy telefonów stacjonarnych, wystarczyło zadzwonić pod specjalny numer zarezerwowany dla konkretnego kandydata. Dzisiaj wciąż są potrzebne telefony, ale na szczęście mamy już dawno za sobą czasy nawiązywania wyłącznie "prawdziwych" połączeń. Jednak jedna zasada pozostała niezmieniona – nie można głosować na reprezentantów własnego kraju.

Justyna Steczkowska wykonująca konkursową piosenkę GAJA; Corinne Cumming, Eurovision

Obecnie jest kilka metod na głosowanie. Każdy posiadacz telefonu z systemem operacyjnym iOS (iPhone) lub Android (Samsung, Xiaomi, Motorola i inne) może pobrać oficjalną aplikację europejskiego konkursu piosenki i tam wybrać na kogo chce oddać głos. Co więcej, można także obejść się bez smartfonów i po prostu odwiedzić stronę poświęconą głosowaniu, o tutaj. Tam należy podać kraj, z którego się głosuje i przejść dalej do karty z uczestnikami. Jeżeli ktoś woli po staremu, żaden problem! W trakcie występów będą widoczne numery telefonów, na które można zadzwonić i oddać głos.

Teraz to, co najważniejsze. Do wielkiego finału przeszło 26 reprezentacji. Jak wspomniano, nie można głosować na własny kraj, to znaczy, nie można głosować przy użyciu środków płatności lub numerów telefonicznych zarejestrowanych w danym państwie. Jednak jeżeli ktoś jest na przykład Polakiem, ale używa, powiedzmy niemieckiego numeru lub kart, nie ma problemu. Próba głosowania z Polski i polskimi danymi może się skończyć unieważnieniem głosu bez możliwości zwrotu opłaty.

Można zatem oddać aż do 20 głosów przy użyciu aplikacji, numeru podanego na ekranie podczas konkursu oraz strony internetowej i wiadomości SMS. Opłaty są różnie naliczane w zależności od kraju, lecz pewnie coś w okolicach 4,92zł po przeliczeniu (czyli 1,19eur, itd.). Dla przypomnienia aplikacja jest dostępna dla systemów iOS i Android, a także można użyć oficjalnej strony internetowej.

Wielki finał przyniesie Polakom wiele emocji

Polska w tym roku ma powody do emocji. Po 30 latach od jej pierwszego występu, do konkursu powróciła Justyna Steczkowska z piosenką GAJA. Artystka już od wielu dni podbija media swoją charyzmą i wspaniałym głosem, co udowodniła we wtorkową noc. Podczas głosowania w trakcie pierwszego półfinału, widzowie Eurowizji 2025 w Bazylei zdecydowali, że chcą ponownie zobaczyć występ "Jusi" (jak pieszczotliwie nazywają naszą reprezentantkę fani w internecie), tym razem podczas wielkiego finału.

Eurovision

W Polsce mamy kilka opcji oglądania Eurowizji:

przede wszystkim konkurs jest nadawany przez państwową stację TVP na TVP1 oraz TVP Polonia,

drugą opcją jest serwis TVP VOD, który jest dostępny przez przeglądarkę,

ostatnia opcja jest bardzo prosta, lecz niestety (lub stety) pozbawiona polskiego komentarza. To po prostu oficjalny kanał Eurowizji na YouTube.

Finał jest już jutro, czyli sobotę 17.05.2025 o godzinie 21:00. Do boju stanie 26 reprezentacji z całej Europy (zabraknie Australii, więc niestety wyłącznie), z czego bukmacherzy obstawiają, że największą szansę na wygraną ma Austria, Holandia lub Szwecja. Co nie oznacza, że tak musi się wydarzyć, gdyż jak można zobaczyć na oficjalnym TikToku Eurowizji, najpopularniejszą piosenką z tego roku na Spotify jest propozycja Włoch. Emocji nie zabraknie, ale przy czwartej piosence, można spokojnie zrobić sobie pauzę i przygotować jakieś przekąski.

Trzymajmy kciuki za Jusię!