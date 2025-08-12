T-Mobile nie przestaje zaskakiwać - oto nowa oferta na internet

T-Mobile z końcem czerwca zmienił niemal całą swoją ofertę — abonament komórkowy, domowy internet mobilny, światłowody czy telewizję. Zmian nie doczekały się tylko limitowane pakiety na internet mobilny. Do wczoraj.

Dla przypomnienia jeszcze w lipcu mogliśmy wybierać w T-Mobile spośród aż czterech pakietów na internet mobilny, z limitami:

Reklama

40 GB w miesiącu za 20 zł,

60 GB w miesiącu za 30 zł,

100 GB w miesiącu za 40 zł,

150 GB w miesiącu za 45 zł.

Nowa oferta na internet mobilny w T-Mobile

Od teraz, nowi klienci mają już do wyboru tylko jeden pakiet z limitem do 100 GB transferu danych w miesiącu, do tego dużo droższy, bo kosztujący 55 zł miesięcznie (wcześniej 40 zł miesięcznie).

Stali kliencie T-Mobile z większym wyborem

Co z dotychczasowymi klientami, korzystającymi jeszcze z wyżej wymienionych 4 pakietów z podanymi cenami? T-Mobile od kilku lat stosuje zapisy, iż po upłynięciu okresu obowiązywania umowy, możemy podpisać nową, na nowych warunkach lub przystać na podwyżkę w posiadanym pakiecie o 10 zł co roku, już na umowie na czas nieokreślony.

Na tę okoliczność T-Mobile przygotował dla takich stałych klientów trzy propozycje:

podpisanie nowej umowy na pakiet 100 GB za 55 zł miesięcznie — wcześniej 100 GB kosztowało 40 zł miesięcznie (link do regulaminu),

podpisanie nowej umowy na pakiet 50 GB za 35 zł miesięcznie — wcześniej 60 GB kosztowało 30 zł miesięcznie (link do regulaminu),

podpisanie nowej umowy na pakiet 25 GB za 25 zł miesięcznie — wcześniej 40 GB kosztowało 20 zł miesięcznie (link do regulaminu).

Rachunek jest więc prosty, tylko klientom korzystającym wcześniej z limitu 100 GB opłaca się przejść na umowę na czas nieokreślony i tylko na jeden rok, ewentualnie poszukanie dla siebie już teraz nowej oferty u innych operatorów.

Internet bez limitu danych i prędkości w T-Mobile

W zasięgu T-Mobile jest jeszcze tylko jedna oferta na internet mobilny, ale bez żadnych limitów — przesyłanych danych i prędkości, kosztuje jednak 80 zł miesięcznie.

Inne oferty na internet mobilny

Jeśli wystarczy Wam dotychczasowy limit, najbliżej do zasięgu T-Mobile będzie Wam w zasięgu Orange (wspólne nadajniki w ramach spółki Networks).

I tak w nju mobile możecie wykupić abonament (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) na internet mobilny z limitem 100 GB na start za 29 zł miesięcznie — w T-Mobile taki limit kosztował 40 zł miesięcznie, a teraz 55 zł miesięcznie.

Reklama

Co więcej, w nju mobile po pół roku limit ten rośnie do 200 GB, po roku do 200 GB, a po dwóch latach stażu do 300 GB, bez zmiany ceny.

W zasięgu Orange możecie jeszcze przenieść się w całości (karta eSIM/SIM do telefonu i dodatkowa karta eSIM/SIM do mobilnego routera WiFi) do subskrypcji Orange Flex.

Reklama

Wówczas za limit 75 GB w telefonie i w routerze WiFi zapłacicie 35 zł miesięcznie, a za limit 150 GB - 50 zł miesięcznie. Brak limitów danych i prędkości możecie rozważyć, jeśli zastanawiacie się nad internetem bez limitów w T-Mobile za 80 zł miesięcznie — tutaj macie w tej cenie dwie karty eSIM/SIM, do telefonu i routera WiFi.

Ostatnią opcją w zasięgu Orange i w podobnych cenach jak wcześniej w T-Mobile, znajdziecie w ofercie abonamentowej Lajt Mobile (przy zamówieniu karty SIM trzeba wybrać zasięg Orange).

Za 20 zł miesięcznie mamy limit 20 GB transferu danych, za 30 zł - 30 GB, a za 40 zł - 100 GB.

Stock Image from Depositphotos.