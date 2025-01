Czy Unia zakaże TikToka i X? Jednoznaczne stanowisko KE

Unia Europejska a media społecznościowe. Na razie tylko się przyglądamy

Na podstawie obowiązujących na terenie Unii Europejskiej przepisów, a zwłaszcza DSA, możliwe jest wydanie tymczasowego zakazu działalności danej platformy internetowej. Nie jest jednak pewne, czy unijni urzędnicy kiedykolwiek zdecydują się na skorzystanie z tego rozwiązania. Na ten moment wcale nie mają takiego zamiaru, o czym właśnie poinformował Rzecznik Komisji Europejskiej ds. cyfryzacji Thomas Regnier. I choć Komisja Europejska prowadzi wiele postępowań, w których stroną są największe media społecznościowe w Internecie, o tymczasowym zakazie działalności nie ma mowy.

Jak przyznał rzecznik, zakaz działalności na terenie Unii Europejskiej jest rozwiązaniem ostatecznym. Komisja zdecydowałaby się na jego zastosowanie tylko w ściśle określonych warunkach. Thomas Regnier przyznał, że mogłoby się to stać np. wtedy, gdyby doszło do zagrożenia bezpieczeństwa indywidualnych użytkowników. Na ten moment tak istotne zagrożenie po prostu nie występuje.





Źródło: Unsplash

Stoimy na straży prawa, ale nie mamy zamiaru utrudniać życia mieszkańcom

W wypowiedzi Thomasa Regniera, o której donosi Polska Agencja Prasowa najbardziej istotne jest to zdanie:

Chcemy zagwarantować, że obywatele i firmy w Unii Europejskiej będą mogli korzystać ze wszystkich platform internetowych działających w UE.

Co to oznacza w praktyce? Owszem, Unia Europejska będzie bacznie patrzeć na ręce platformom internetowym, jednak utrudnianie dostępu do nich to ostateczność. Swoją drogą, takiemu stanowisku trudno się dziwić. W końcu wielu z nas na co dzień korzysta z przynajmniej jednej platformy społecznościowej. Gdyby ich zabrakło, z pewnością nie bylibyśmy zadowoleni.

Źródło: PAP