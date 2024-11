TikTok zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Musi zwinąć swój biznes

Kanadyjski minister innowacji, nauki i przemysłu wydał decyzję, na mocy które rząd Kanady nakazał likwidację działalności prowadzonej przez TikTok Technology Canada, Inc. Decyzja ta podjęta została po wieloetapowych postępowaniach i ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego związanym z działalnością ByteDance Ltd. w tym kraju. Zebrane w trakcie postępowania informacje i dowody oraz głosy ze strony organów i firm zajmujących się bezpieczeństwem dały regulatorom wystarczająco dużo powodów do podjęcia właśnie tej decyzji. Minister w swoim komunikacie zwraca uwagę, że Kanada nadal z chęcią wita inwestycje zagraniczne, jednak rząd podejmować będzie wszystkie niezbędne i zdecydowane działania, gdy takie inwestycje zagrażać będą bezpieczeństwu narodowemu.

Reklama

Co ciekawe, mimo nakazu zamknięcia wszystkich swoich biznesów w Kanadzie, rząd nie odcina dostępu do aplikacji obywatelom. Ci wciąż mogą korzystać z dostępu do platformy, przeglądać i tworzyć treści. Niewykluczone, że kiedyś może się to zmienić. Już teraz kanadyjscy regulatorzy zabraniają instalowania TikToka na służbowych telefonach pracowników administracji publicznej. Choć oficjalnych zakazów nie ma, również w Polsce pojawiają się komentarze i apele polityków związane z obecnością aplikacji na urządzeniach służbowych. Kilka miesięcy temu głos w sprawie ponownie zabrał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówiący wprost:

Nie rekomenduję i przestrzegam, by przy okazji korzystania z urządzeń służbowych ktokolwiek instalował na nich TikToka.

TikTok na cenzurowanym. Nie każdemu podoba się popularna aplikacja

Warto jednak dodać, że Polska nie pracuje nad żadnymi przepisami zakazującymi korzystania z tej platformy. Unia natomiast bacznie przygląda się działalności firmy ByteDance – twórców TikToka. Ostatnio głośno było wokół aplikacji TikTok Lite, która swoim użytkownikom oferowała program lojalnościowy TikTok Lite Rewards. Komisja ustała, że program umożliwiający użytkownikom zbieranie punktów podczas wykonywania pewnych "zadań" na TikToku został uruchomiony bez uprzedniej starannej oceny zagrożeń, które się z nim wiążą, w szczególności zagrożeń związanych z uzależniającymi skutkami oraz bez podejmowania skutecznych środków ograniczających ryzyko. Jest to szczególnie niepokojące w kontekście dzieci, biorąc pod uwagę brak skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku w aplikacji TikTok.

KE podjęła decyzję o trwałym wycofaniu z UE programu "TikTok Lite Rewards" zobowiązała firmę do tego, by uruchamiała żadnego innego programu, który by ją obchodził. TikTok Technology Limited (pod taką nazwą TikTok funkcjonuje w EU) jako bardzo duża platforma internetowa musi wywiązywać się z przepisów wynikających z różnych europejskich aktów i dyrektyw oraz przedstawiać Komisji Europejskiej sprawozdania z oceny ryzyka, w tym środków mających na celu ograniczenie wszelkich potencjalnych zagrożeń. W przypadku programu "TikTok Lite Rewards" te oceny ryzyka nie zostały przedstawione Komisji. Dzisiejsza decyzja czyni te zobowiązania prawnie wiążącymi, co oznacza, że każde naruszenie zobowiązań natychmiast stanowiłoby naruszenie aktu o usługach cyfrowych i w związku z tym mogłoby prowadzić do nałożenia grzywien.