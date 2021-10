Najlepsze seriale XXI wieku

Seriali przybywa, metody oglądania się zmieniają

Brak ograniczeń wynikających z klasycznej ramówki telewizyjnej i rosnących inwestycji w produkcje lokalne w wielu regionach świata przez największych runku filmowego przekłada się na gigantyczną wręcz liczbę seriali, które pojawiają się każdego roku. Debiutujące tytuły często nie czekają na okresy wiosenne czy jesienne, gdy najczęściej pojawiały się nowości, by zebrać jak największą widownię, lecz debiutują na platformach VOD przez wszystkie dwanaście miesięcy. Bycie na bieżąco jest z jednej strony utrudnione, bo doba ma wciąż tylko 24 godziny, ale z drugiej strony możemy teraz oglądać kiedy, gdzie i na czym chcemy, a nawet na przyspieszeniu, dzięki czemu na odcinek trwający 40 minut można poświęcić 30 czy 20 minut. Ciekawe czasy.

Trendy się będą zmieniać, platform przybywa, a do końca tego wieku jeszcze 79 lat, ale BBC postanowiło już teraz podsumować XXI wiek przygotowując listę 100 najlepszych seriali. Bądźcie więc uważni, bo część tytułów, które moglibyście chcieć na niej umieścić debiutowała za wcześnie, choć i tak prawdopodobnie nie wszyscy zgodzą się z rankingiem. Kolejność seriali na pewno będzie budzić spore emocje i wątpliwości, bo przy osobistych zestawieniach górę bierze własny gust. Trudno jednak nie zgodzić się z wieloma obecnymi na liście tytułami, a nawet z pozycjami, które im przypisano.

Ranking 100 najlepszych seriali XXI wieku wg. BBC

Listę TOP 100 seriali XXI wieku otwiera "Prawo ulicy" od HBO opowiadające nie tylko o wojnie narkotykowej w Baltimore. W pierwszej dziesiątce są jeszcze kultowe produkcje AMC, czyli "Mad Men" oraz "Breaking Bad", a wysokie czwarte miejsce zajmuje brytyjskie "Fleabag" autorstwa Phoebe Waller-Bridge. Dopiero za ponurą komedią od Amazonu uplasowała się "Gra o tron", zaś kolejne pozycje przypisano "Mogę cię zniszczyć", "Pozostawieni" (obydwa HBO) oraz "Zawód: Amerykanin" (FX). Nie amerykańska, a brytyjska odsłona "The Office" zmieściła się w TOP 10, zaś zaraz za nią ulokowano "Sukcesję", która właśnie wróciła z 3. sezonem na HBO.

https://www.youtube.com/watch?v=Fqji-xJ6MNw&t=1s

Zaskoczeniem dla niektórych widzów na pewno będą niektóre tytuły, bo lista wzbudza sporo emocji. Na nieco odległym 43. miejscu, ale nadal w rankingu jest "Dom z papieru", który zdaniem wielu nie powinien w ogóle znaleźć się w zestawieniu. Niewiele mówiące polskim widzom "This is England 86, 88 and 90", "Call My Agent!" czy "Small Axe" znalazły się w połowie listy, a końcówka "House of Cards" na pewno miała wpływ na zaskakująco niską 60. lokatę. Netflix może się cieszyć z obecności m. in. "Stranger Things" i "Narcos", a Duńczycy z pojawienia się oryginalnej wersji "The Killing", którą później na amerykańską modłę przerobili AMC i Netflix. Nie zabrakło pamiętnego "Doktora House'a", który zamyka pierwszą 80, zaś na 89. miejscu pojawił się "Dexter" - ciekawe, czy nowy sezon wpłynąłby na poprawienie, czy pogorszenie jego oceny przez autorów listy. Setkę zamyka "Gambit królowej", a wcześniej pojawiły się seriale animowane jak "Rick i Morty" czy "Bojack Horseman".

Najlepsze seriale XXI wieku

Pełna lista (BBC) znajduje się poniżej (tytuły oryginalne) - jeśli za liczbą znajduje się znak równości ("=") oznacza to, że seriale są ex aequo w zestawieniu.

1. The Wire

2. Mad Men

3. Breaking Bad

4. Fleabag

5. Game of Thrones

6. I May Destroy You

7. The Leftovers

8. The Americans

9. The Office (UK)

10. Succession

11. BoJack Horseman

12. Six Feet Under

13. Twin Peaks: The Return

14. Atlanta

15. Chernobyl

16. The Crown

17. 30 Rock

18. Deadwood

19. Lost

20. The Thick of It

21. Curb Your Enthusiasm

22. Black Mirror

23. Better Call Saul

24. Veep

25. Sherlock

26. Watchmen

27. Line of Duty

28. Friday Night Lights

29. Parks and Recreation

30. Girls

31. True Detective

32. Arrested Development

33. The Good Wife

34. The Bridge

35. Fargo

36= Downton Abbey

36= Band of Brothers

38. The Handmaid’s Tale

39. The Office (US)

40. Borgen

41. Schitt’s Creek

42. Peep Show

43. Money Heist

44. Community

45. The Good Fight

46. Homeland

47. Grey’s Anatomy

48. Inside No 9

49. The Bureau

50. Halt and Catch Fire

51. Small Axe

52. This is England 86, 88 and 90

53. Call My Agent!

54. Happy Valley

55. The Shield

56. The Big Bang Theory

57. The Young Pope

58. Dark

59. The Underground Railroad

60. House of Cards

61. Avatar: The Last Airbender

62= The Good Place

62= Pose

64. Detectorists

65. Orange is the New Black

66. Mare of Easttown

67. RuPaul’s Drag Race

68. Stranger Things

69. 24

70. Battlestar Galactica

71. Enlightened

72. Gilmore Girls

73. Planet Earth

74. Utopia (UK)

75. Babylon Berlin

76. Rick and Morty

77. American Crime Story

78. The Killing (Denmark)

79. Mindhunter

80. House

81. OJ: Made in America

82. Big Little Lies

83. Insecure

84= Normal People

84= Narcos

86. How I Met Your Mother

87. The Comeback

88. The OA

89. Dexter

90. It’s Always Sunny in Philadelphia

91. Westworld

92. Show Me a Hero

93. Treme

94. Louie

95. Luther

96. Catastrophe

97. Hannibal

98. Crazy Ex-Girlfriend

99. Steven Universe

100. The Queen’s Gambit