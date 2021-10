Wielkie opóźnienia w Disneyu. Obsuwy zalicza MCU i nie tylko

Ostatni rok przyzwyczaił nas już do przesunięć premier wielkich kinowych hitów. Ale na 2020 opóźnienia się nie skończyły. Disney poinformował właśnie o całym zestawie opóźnień, które czekają ich filmy. Wśród nich cały szereg produkcji Marvel Cinematic Universe, ale nie tylko.

Opóźnienia filmów Disneya. Nowe daty premier MCU i przygód Indiany Jonesa

O tym że produkcje mogą nie trafić do kin na czas, który wcześniej podano - już się plotkowało. Teraz mamy jednak oficjalnie potwierdzenie. Medialny gigant oficjalnie zapowiedział nowe daty premiery dla swoich filmów:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness trafi do kin 6 maja 2022 (pierwotna data premiery: 25 marca 2022)

do kin 6 maja 2022 (pierwotna data premiery: 25 marca 2022) Thor: Love and Thunder trafi do kin 8 lipca 2022 (pierwotna data premiery: 6 maja 2022)

trafi do kin 8 lipca 2022 (pierwotna data premiery: 6 maja 2022) Black Panther: Wakanda Forever t rafi do kin 11 listopada 2022 (pierwotna data premiery: 8 lipca 2022)

rafi do kin 11 listopada 2022 (pierwotna data premiery: 8 lipca 2022) The Marvels trafi do kin 17 lutego 2023 (pierwotna data premiery: 11 listopada 2022)

trafi do kin 17 lutego 2023 (pierwotna data premiery: 11 listopada 2022) Ant-Man and the Wasp: Quantumania trafi do kin 28 lipca 2023.

trafi do kin 28 lipca 2023. Nowy film o Indianie Jonesie trafi do kin 30 czerwca 2023 (pierwotna data premiery: 29 lipca 2022).

Jak widać - niektóre przesunięcia to raptem kilka tygodni, więc bez większego smutku. Ale nie zabrakło także produkcji, które trafią do widzów niemalże rok później. Jak informuje redakcja Deadline, powodem opóźnień nie jest - jak dotychczas - problematyczna praca w czasach pandemii, a... najzwyczajniej w świecie, przedłuża się czas postprodukcji w połączeniu z chęcią zgarnięcia całej uwagi widzów blockbusterów. By premiery nie kolidowały z innymi wielkimi kinowymi hitami, Disney musi manewrować jak tylko się da.