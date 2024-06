Seria gier Naughty Dog o współczesnym Indianie Jonesie okazała się kasowym hitem. Opowieści o Nathanie Drake'u i spółce wciągnęły miliony graczy na całym świecie. Ale jako że były to jedne z pierwszych aż tak filmowych w swojej formie gier, aż dziw bierze ile kazano nam czekać na ich faktyczną ekranizację. Pierwszy film "Uncharted" trafił na ekrany w 2022 roku i spotkał się z dość średnim przyjęciem w kwestii samych ocen. Ale najwyraźniej fakt iż całkiem fajnie poradził sobie pod kątem finansowym ani trochę nie zniechęcił twórców i teraz przedstawiciel Sony oficjalnie zapowiada kontynuację. A "Uncharted 2: Pośród złodziei" przez wielu po dziś dzień uważana jest za najlepszą przygodę ekipy.

"Uncharted 2: Pośród złodziei" — kontynuacja znakomitej gry, którą pokochano na całym świecie!

"Uncharted 2: Pośród Złodziei" opowiada o przygodach Nathana Drake'a, który zostaje zwerbowany przez Harry'ego Flynna i Chloe Frazer do kradzieży lampy oliwnej zawierającej mapę prowadzącą do zaginionego skarbu Marco Polo. Po zdradzie Flynna, Drake i Chloe wyruszają na poszukiwania, które prowadzą ich przez malownicze Borneo wprost do Nepalu. Tam spotykają dziennikarkę Elenę Fisher. Wspólnie odkrywają wskazówki prowadzące do mitycznej Shambhali, gdzie konfrontują się z Zoranem Lazarevićem, serbskim zbrodniarzem. Ostatecznie, po niekończących się starciach, Drake i jego towarzysze krzyżują plany Lazarevića. Wprowadzenie nowych bohaterów i zabranie nas jeszcze bardziej ekscytujące przygody nadało grze jeszcze więcej uroku. Podobnie zresztą jak pogłębienie mechanik samej gry — pod wieloma względami "Uncharted 2: Pośród złodziei" było nowatorskie i innowacyjne, wprowadzało gry na zupełnie nowy poziom. Po latach gra nie robi już aż takiego wrażenia, ale jej odświeżona wersja wciąż daje ogrom frajdy i przykuwa do konsoli na wiele godzin!

"Uncharted 2: Pośród złodziei" doczeka się filmowej adaptacji. Co wiemy o projekcie?

Steven O'Dell z Sony Pictures oficjalnie potwierdził, że trwają właśnie prace nad ekranizacją drugiego "Uncharted". Niestety — poza samą informacją że taki projekt powstaje, nie zdradził on żadnych szczegółów z nim związanych. Nie wiadomo nawet nawet czy gwiazda pierwszej części, wcielający się w główną rolę Tom Holland, powróci w kontynuacji, czy może w jego postać wcieli się ktoś inny.

O tym że "Uncharted 2" może doczekać się ekranizacji mówiło się już od jakiegoś czasu, były to jednak wyłącznie nieoficjalne informacje. Teraz jednak mamy oficjalne potwierdzenie od ważnej szychy w Disney Pictures, dlatego nie pozostaje nam jedynie mieć nadzieję że wszystko co związane z projektem toczy się jak to sobie zaplanowano i na premierę nie trzeba będzie czekać długimi latami. Tak sprawy miały się z poprzednim filmem, gdzie opóźnienie goniło opóźnienie,