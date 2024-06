To będzie najlepszy film o F1. Znamy datę premiery!

O tym, że Apple pracuje nad filmem o Formule 1 wiemy od dawna. Wiemy też, że producenci i reżyser stawiają mocno na realizm, gdyż zdjęcia kręcone były w czasie zeszłorocznego Grand Prix, gdzie specjalnie przygotowane na potrzeby filmu bolidy ścigały się z zawodowymi kierowcami. W główną rolę, starej gwiazdy F1, która powraca do ścigania aby pomóc utalentowanemu młokosowi, wciela się Brad Pitt. Rolę młodego kierowcy zagra brytyjski aktor młodego pokolenia – Damson Idris. Silverstone jest pierwszym torem, na którym pojawił się samochód i garaż zespołu APXGP, co pozwoliło uruchomić szereg plotek na temat fabuły i tego, co przygotowują dla nas reżyser Joseph Kosinski oraz producent wykonawczy Jerry Bruckheimer, którzy wcześniej współpracowali także na planie "Top Gun: Maverick". W projekt zaangażowany jest także sam Lewis Hamilton, którego fanom F1 nie trzeba specjalnie przedstawiać. Jeden z najważniejszych przedstawicieli tego sportu ma odpowiadać za realizm i wierne oddanie ducha Formuły 1.

Kinowa Formuła 1 od Apple z datą premiery. Kiedy wybierzecie się do kina?

Na ekranie, oprócz Pitta i Idrisa zobaczymy m.in. Kerry Condon, Javiera Bardema, Tobiasa Menziesa, Sarah Niles, Kima Bodnia i Samsona Kayo. Zaskakujące jest to, że choć znamy datę premiery filmu, wciąż nie znamy jego oficjalnego tytuły. Plotki mówią, że będzie to "Apex F1" odnosząca się do drużyny kierowców jeżdżących właśnie pod tą nazwą. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się w momencie, w którym Apple zaprezentuje zwiastun swojej produkcji, która ma szansę przyciągnąć fanów Formuły 1 do kin. Na niego jeszcze trochę poczekamy, gdyż obraz w reżyserii Josepha Kosinskiego na ekrany, także IMAX, trafi 25 lipca przyszłego roku. To premiera międzynarodowa, film w Stanach Zjednoczonych zadebiutuje dwa dni później, 27 lipca.