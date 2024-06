"Szogun" nie zakończy się na 1 sezonie. Twórcy zdradzają ile ich będzie

Wydłużenie "Szoguna" na więcej niż jeden sezon jest ogromną niespodzianką dla wszystkich. Gdy serial był jeszcze na antenie i z niecierpliwością wypatrywaliśmy nowych odcinków hitu od FX, twórcy mówili wprost, by nie spodziewać się więcej niż jednego sezonu serialu. To zamknięta (o)powieść, której nie planują przedłużać ani trochę. Tuż po finale wspominali o chęci stworzenia adaptacji innych powieści Jamesa Clavella — szczególnie optymistycznie wypowiadając się o "Tai-Pan":

Muszę powiedzieć, że naprawdę podoba nam się Tai-Pan. To świetna książka. Sięgnąłem po nią, by sprawdzić, czy uda mu się trafić piorunem dwa razy. I to jest jak: "O mój Boże, on jest tak świetnym pisarzem, że nawet to jest świetne z zupełnie innych powodów". Jasne, może kiedyś zrobimy Tai-Pana. W tym momencie to tylko pół-żart, ale kto wie? Nie dotarłem do końca. Ale myślę, że prawdę mówiąc, jeśli chodzi o Shōgun i te historie, to nie chodzi o to, że nie chcielibyśmy, tylko o to, że gdybyśmy to zrobili, musiałoby to być lepsze niż książka, a nie wiem, czy taka historia istnieje.