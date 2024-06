Szykuje się nowy serialowy hit na bazie "Instytutu" Stephena Kinga. Co wiemy o projekcie

"Instytut" — nadchodzi nowy serial na podstawie powieści Stephena Kinga

Proza Stephena Kinga cieszy się niesłabnącą popularnością. Jego książki od lat nie schodzą z list bestsellerów, a nierzadko też ich adaptacje okazują się ogromnym hitem. I to zarówno te filmowe, jak i serialowe. Teraz swoją szansę otrzyma "Instytut" — powieść Stephena Kinga która trafiła na rynek w 2019 roku. Horror z porwaniem Luka Ellisa również okazał się hitem, a nawiązanie do klasyki gatunku przysporzyło mu fanów na całym świecie. Pokochali go zarówno ci nostalgicznie patrzący na tamtejszą historię czerpiącą garściami z motywów "Carrie", jak i ci którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z gatunkiem.

Serialowa adaptacja "Instytutu" powstaje na zlecenie stacji MGM+. Za projekt odpowiedzialny będzie duet Jacka Bendera (reżyseria) oraz Benjamina Cavella (scenariusz). To oni będą również producentami wykonawczymi. Nie wiadomo jeszcze kto wcieli się w porwanego młodzieńca, ale już teraz wiadomo że w rolach głównych zobaczymy Mary-Louise Parker (możecie ją znać z głównej roli w kultowym "Weeds") oraz Bena Barnesa (Logan Delos z "Westworld").

Projekt zapowiada się ciekawie — bo i sama książka trzyma w napięciu od początku do końca. Ekscytacji nie kryją nie tylko komentujący zapowiedź serialowej adaptacji miłośnicy książki, ale również Stephen King we własnej osobie, który przyznał że jest niezwykle podekscytowany tą zapowiedzią. I sam ma ogrom zaufania do duetu Bendera i Cavella, pisząc wprost, że są oni gwarancją najlepszych rezultatów.

Data premiery serialu "Instytut" na podstawie powieści Stephena Kinga nie jest jeszcze znana.