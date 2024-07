Twoje rzeczy nie przeszły kontroli na lotnisku? Odeślij do domu i leć dalej

Niemal dokładnie rok temu InPost wpadł na pomysł, jak rozwiązać problem pasażerów na lotnisku Chopina w Warszawie, których to rzeczy nie przeszły kontroli. Najwyraźniej problem był na tyle powszechny, że dziś rozwiązuje go już na 7 lotniskach w Polsce.

Mowa oczywiście o Paczkomacie, dzięki któremu pasażerowie mogą bez opuszczania odprawy na lotnisku, nadać szybko rzeczy, które nie przeszły kontroli, dzięki czemu nie muszą ich wyrzucać.

Waldemar Brzoska, dyrektor biura ekspansji InPost:

Coraz więcej pasażerów wybiera nasze rozwiązanie, aby uniknąć konieczności wyrzucenia wartościowych przedmiotów, które zostały zakwestionowane podczas kontroli bezpieczeństwa. Klienci oczekują, że maszyny Paczkomat® będą dostępne jako standard w każdym porcie lotniczym, ponieważ umożliwiają proste, szybkie i wygodne nadawanie przesyłek bezpośrednio z terminala, z którego rozpoczynamy naszą podróż.

Po lotnisku w Warszawie, takie Paczkomaty pojawiły się na lotniskach we Wrocławiu, w Katowicach i w Poznaniu. Dziś z kolei, InPost poinformował o trzech kolejnych lokalizacjach, w których w ten sam sposób, można nadać swoje rzeczy, które nie przeszły kontroli bezpieczeństwa - na lotnisku w Modlinie, Radomiu i w Zielonej Górze.

Agnieszka Chęcińska,

marketing menedżer Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin:

Do tej pory nasi pasażerowie nie mieli specjalnie wyjścia. Jeśli okazało się, że np. flakon perfum, który chcą wziąć na pokład jest za duży, zazwyczaj lądował on w koszu lub był przekazywany osobie trzeciej, która nie była podróżnym. Na lotnisku Warszawa-Modlin bonusem będzie brak konieczności wykupywania dodatkowej usługi Fast Track (pozwalającej uniknąć kolejek do kontroli). To oznacza oszczędności i wygodę dla pasażerów.

W odróżnieniu od lotniska Chopina w Warszawie, nie trzeba tu dodatkowo wykupować usługi Fast Track, wystarczy dany przedmiot/y umieścić w worku strunowym, okleić, zapakować w karton i umieścić go w skrytce Paczkomatu. Sam proces nadania można szybko i wygodnie przejść przy pomocy aplikacji InPost Mobile. Co jeszcze istotne, taką paczkę możemy nadać do innego Paczkomatu w kraju lub kurierem pod wskazany adres.

Źródło: InPost.

Stock Image from Depositphotos.