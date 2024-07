Przestarzałe legitymacje odchodzą do lamusa. Oto nowe dokumenty

Era papierowych legitymacji właśnie się kończy. Zastąpią je nowe dokumenty, które już wkrótce trafią do rąk uczniów. Będzie też opcja w pełni cyfrowa. Co warto wiedzieć o nowych dokumentach poświadczających status procesu edukacji?

To koniec przestarzałych legitymacji

Legitymacje szkolne to nieodłączny element życia każdego ucznia. Pozwalają łatwo zidentyfikować posiadacza, uprawniają do korzystania z licznych zniżek. Wieść o nowym dokumencie dla uczących się automatycznie nakierowuje nas na kilka pytań. Czy wszystko będzie po staremu, czy uczniowie muszą przygotować się na coś nowego?

O wprowadzeniu plastikowej karty, mogliśmy oficjalnie usłyszeć w rozporządzeniu z 7 czerwca 2023 roku. Od tamtej pory placówki oświaty mogły opcjonalnie przetestować tę nową formę. Wszystko zmieni się jednak od 13 lipca 2024 roku, kiedy to papierowe wersje oficjalnie zostaną zastąpione plastikowymi. Nowy dokument nazwano eLegitymacją. Każda szkoła wyda go pierwszoklasistom oraz osobom potrzebującym duplikatu.

Nie ma żadnych oficjalnych informacji o tym, że wydane już identyfikatory będą musiały zostać zastąpione przez nowe. Jeśli już taka decyzja się pojawi, to będzie ona zależeć tylko i wyłącznie od konkretnej placówki.

Plastikowe legitymacje to jednak nie wszystko. Poza nimi w ręce uczniów trafią również mLegitymacje. W dużym skrócie jest to zdigitalizowana forma, możliwa do zaprezentowania za pomocą urządzeń mobilnych.

Plastikowe legitymacje problemem dla szkół

Okazuje się, że największe komplikacje mogą wystąpić podczas procesu wydawania legitymacji. Większość szkół posiada sprzęt dostosowany do drukowania klasycznych dokumentów uczniowskich. Papierowa forma zawsze była i będzie tańszą, najmniej inwazyjną opcją. Sprzęt znajdujący się w wielu placówkach jest najzwyczajniej przestarzały, co może rodzić niemałe komplikacje.

Jak podaje Dziennik, istnieją dwa rozwiązania tego problemu. Zarządca placówki zdecyduje się na zakup odpowiedniego sprzętu, co wiąże się także ze szkoleniem w zakresie jego obsługiwania. Może też skorzystać z usług jednej z firm zajmujących się produkcją takich dokumentów.