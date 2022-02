Uważasz, że Twoje kolokwium było straszne? No, to spójrz na to

Życie jest zaskakujące. Sam poczułbym się zaskoczony, gdybym miał do wyboru: kolokwium w trybie stacjonarnym na uczelni, albo konieczność: zainstalowania Linuksa i tam - autorskiego oprogramowania szpiegującego napisanego przez prowadzącego. Wszystko po to, aby wykluczyć możliwość kombinowania na egzaminie przeprowadzanym w trybie zdalnym. Ale czy serio tak powinien wyglądać egzamin? Przed takim dylematem postawieni zostali studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

To, że studenci kombinują - wiadomo. Sam studentem byłem i wiele rzeczy widziałem. Pandemia i jej realia odrobinę zaskoczyły nauczycieli szkolnych oraz akademickich i okazało się, że w przypadku kolokwium z przedmiotu “systemy operacyjne”, które odbyło się 1 lutego do wyboru były właściwie dwie możliwości: albo kolokwium w trybie stacjonarnym, albo konieczność zainstalowania oprogramowania szpiegowskiego, którego autorem jest prowadzący - profesor Jacek Kobus. O sprawie jako pierwszy poinformował serwis Tylko Toruń.

Studenci II roku przedmiotu "systemy operacyjne" na Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu musieli być naprawdę zdumieni. Nieprawidłowości związane z prowadzeniem przedmiotu wielokrotnie były przedmiotem skarg, jednak pozostawały one bez odzewu. Ostatecznie, do opisywanej sprawy odniósł się w formie apelu Krzysztof Dobosz, wieloletni pracownik wydziału - ów apel skierowany został do prof. Beaty Przyborowskiej - prorektor ds. studenckich. Co ciekawe, wszystkie kolokwia powinny być przeprowadzane zdalnie zgodnie z rozporządzeniem rektora uczelni z 25 stycznia.

Skandaliczne tłumaczenie prowadzącego

W rozmowie z prodziekanem ds. kształcenia, drem Jackiem Jurkowskim: prof. Jacek Kobus podzielił się możliwościami stworzonego przeze siebie oprogramowania szpiegującego. Za jego pomocą dochodzi właściwie do kradzieży prywatnych danych studentów - włącznie ze zrzutami ekranów. Gdzie te dane następnie lądują? Na serwerze wydziałowym. Co więcej, w jednym z nagrań które jasno wskazują na rozmowę z prodziekanem ds. kształcenia - prof. Kobus mówi wprost, że wymusił na studentach odpowiednie doświetlenie swoich twarzy w trakcie kolokwiów, aby mieć lepszy pogląd na to, co aktualnie robią studenci.

Studenci wskazują ponadto, że egzamin u wyżej wskazanego prowadzącego co roku zdaje około 10 proc. studentów. Egzamin - po otrzymaniu oceny pozytywnej kończy się rundą "dopytkową", która dla części i tak kończy się wpisem do indeksu: "niedostateczny". Władze Dziekańskie o tym problemie wiedzą od lat, jednak nikt dotychczas z tym nic nie zrobił.

Biorąc pod uwagę, iż w obecnym czasie podejście nie tylko studentów to prywatności bardzo mocno się zmieniło, a także dlatego że istnieje coraz mniejsze przyzwolenie na patologiczne zachowania na uczelniach - studenci postanowili rozwiązać sprawę za pomocą mediów oraz przychylnych pracowników. Sygnał dotarł także do redakcji Antyweb - nie ukrywamy, że przekazana nam relacja mocno nas zbulwersowała.

Przekazaliśmy do Uniwerytetu Mikołaja Kopernika pytania dotyczące egzaminów u prof. Kobusa:

Czy formuła egzaminu z podnoszonego w tekście przedmiotu jest zgodna z innymi obowiązującymi decyzjami uczelni?

Czy sądzą Państwo, że przeprowadzanie egzaminu z użyciem nietestowanego, niecertyfikowanego oprogramowania o możliwościach dostępu do prywatnych danych jest praktyką prawidłową?

Czy uczelnia otrzymywała wcześniej sygnały dot. nieprawidłowości w trakcie egzaminów / zaliczeń prowadzonych przez prof. Kobusa?

Jak uczelnia zamierza rozwiązać powyższą sporną kwestię? Czy są planowane jakiekolwiek kroki w tej sprawie?

Do dzisiaj, uczelnia nie ustosunkowała się do naszych pytań. Gdy tylko je otrzymamy, damy Wam o tym znać.