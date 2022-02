"To gdzie jedziemy? Na gwałt!". Przestępcy wśród kierowców "z aplikacji"

Dla faceta to trudne do wyobrażenia, ale wystarczy wprost zapytać kobiet czy kiedykolwiek były ofiarami molestowania. I można się zdziwić, jak wiele osób które znamy z naszego otoczenia choć raz zetknęły się z tym straszliwym zjawiskiem. Część z tych kobiet to ciche ofiary gwałtów, które nigdy nie zgłosiły faktu na policję - z różnych powodów. Wstydu przed funkcjonariuszem, rodziną, znajomymi, chłopakiem, mężem. Te najbardziej drastyczne przypadki, zgłaszane służbom szybko trafiają do mediów i dopiero wtedy się o nich mówi. Nikt natomiast otwarcie nie rozpatruje skali molestowania oraz gwałtów.

Kierunek? Gwałt

Dziś, 11 lutego warszawski serwis Wyborcza.pl poinformował o brutalnym gwałcie którego miał dopuścić się kierowca pojazdu firmy Bolt. O poranku, 27 stycznia zgwałcona została 22-letnia kobieta. Służby miały problem z porozumieniem się z poszkodowaną. Ofiara - cudzoziemka była w ogromnym szoku i po nawiązaniu z nią kontaktu oznajmiła, że została zgwałcona przez taksówkarza "z aplikacji". Kierujący pojazdem skręcił do nieuczęszczanego o tej porze parku, wyciągnął kobietę z auta i pobił ją. Po tym zgwałcił i zostawił samą sobie. Służby zawiadomiła ochrona obiektu, w którym mieszka cudzoziemka - tam nad ranem dotarła ofiara cała we krwi, ciężko pobita i w ogromnym szoku.

Jak podają dziennikarze, sprawca gwałtu cały czas jest na wolności.

Zaledwie dzień wcześniej, serwis TVN Warszawa bazując na informacjach od Wyborczej poinformował o szokującym zachowaniu policjantki przyjmującej zgłoszenie o molestowaniu w taksówce Bolta. Kobieta zamówiła auto nocą - kobieta po trudnych zawodowo dniach i spotkaniu ze znajomymi, zasnęła w taksówce Bolta. Śniło się jej, że jest dotykana - niestety nie było to snem i przekroczono granice jej cielesności na opuszczonym parkingu. Zgłaszając molestowanie służbom, od policjantki usłyszała, że "może wypiła o jeden kieliszek za dużo". Badanie alkomatem nie wskazało 0,0 promila, więc została potraktowana obcesowo, jakby całą sprawę sobie wymyśliła.

Podobne wydarzenia miały miejsce w ubiegłym roku. Wtedy sprawców ujęto i umieszczono w areszcie. Jak podaje serwis Polsatnews, obcokrajowcy usłyszeli zarzuty molestowania i gwałtów. W ich sprawach toczy się aktualnie postępowanie sądowe. Czołowe firmy oferujące usługi przewozu osób przez aplikacje zapytane o incydenty z udziałem ich kierowców, odpowiedziały, że nie otrzymały żadnych zgłoszeń...

Przypominam - alkohol jest dla ludzi i stan po spożyciu, upojenie alkoholowe nie oznacza, że kobieta automatycznie zgadza się na przekroczenie jej granic cielesnych.

Jednocześnie, policja mówi o tym jak zachowywać się w taksówkach by być bezpiecznym

W zeszłym roku w Dzień Dobry TVN pojawił się wywiad z nadkom. Sylwestrem Marczakiem, który opowiadał o zasadach bezpieczeństwa w trakcie korzystania z taksówek takich przewoźników jak Bolt oraz Uber. Sprawa jest tym poważna, że takich przypadków jest niestety coraz więcej i w sprawach opisywanych przez Marczaka sprawcami byli przeważnie cudzoziemcy. Część spraw kończyła się na granicy molestowania, inne natomiast zgwałceniem klientem taksówek "na aplikację".

Sprawcy bardzo często wykorzystują nietrzeźwość lub zmęczenie pasażerek i wtedy dopuszczają się przemocy. Najważniejsze jest to, aby w "podbramkowych" momentach nie korzystać z takiego przewozu samotnie, kierowca powinien posiadać identyfikator, a także warto sprawdzić oznaczenie pojazdu z numerem identyfikacyjnym. Jeżeli kierowca wydaje się nam podejrzany, nie wsiadajmy do takich taksówek. Gdy możemy zorientować się, że kierowca jedzie w podejrzanym kierunku (warto jechać z uruchomionymi np. mapami Google) - bez wahania powiadamiajmy służby.

Wczoraj, posłanka PO oraz przewodnicząca partii na Mazowszu - Aleksandra Gajewska zwróciła się z interwencją do komendanta głównego Policji o przyjrzenie się rosnącej skali przypadków molestowania oraz gwałtów w taksówkach "na aplikację". W innym tweecie poprosiła inne poszkodowane kobiety o kontakt. Istotne jest to, by wskazać Policji realny zasięg tego brutalnego, zbrodniczego zjawiska.

Zapytaliśmy Ubera oraz Bolta o to, co zamierzają zrobić by zapewnić pasażerkom ich taksówek bezpieczeństwo

Od niedawna, zarówno w aplikacjach Bolt i Uber pojawiają się komunikaty, że programy będą śledzić położenie pasażerów dla ich bezpieczeństwa. Non-stop śledzeni są także kierowcy - wszystko po to, aby odstraszyć możliwych sprawców oraz zapewnić maksymalny poziom ochrony podróżnym. Niestety, nie oznacza to absolutnego wyrugowania gwałtów i molestowania w taksówkach.

Zespołom prasowym Bolt oraz Uber przekazaliśmy następujące pytania:

Jakie kroki zostały podjęte przez Państwa firmę w zakresie ochrony podróżujących przed przypadkami molestowania seksualnego oraz gwałtami?

W jaki sposób weryfikowani są kierowcy taksówek? Czy możliwe jest "odsianie" potencjalnie niebezpiecznych osób na etapie rekrutacji? Czy firmy, które są pośrednikami między kierowcami, a Państwa firmami również są zobligowane do sprawdzania swoich kierowców?

Czy Państwa firmy wdrożyły metody aktywnej ochrony podróżujących?

W jaki sposób firmy, które Państwa reprezentują pomagają ofiarom molestowania oraz gwałtów? Uważacie Państwo, że pomoc takim osobom ze strony firmy jest działaniem właściwym i potrzebnym?

Czy są Państwo w stanie przedstawić jakiekolwiek statystyki - jak często dochodzi do przypadków molestowania i gwałtów, np. w przeliczeniu na X przejazdów?

Wpis będzie aktualizowany. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi - poinformujemy Was o tym. Zostańcie z nami.