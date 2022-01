Ludzie chorują i umierają, a konsultanci Infolinii Covid NFZ grają w pracy w gry (nagranie)

Czytelnik przesłał nam nagranie jego rozmowy z Infolinią COVID (całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia). Właściwie to co widzimy na filmie nie jest nagraniem rozmowy ale próbą jej przeprowadzanie. Niestety konsultant był bardzo zajęty czymś innym, graniem i prawdopodobnie stremowaniem w czasie pracy.

Tak czytelnik opisuje swoje wrażenia związane z tą pseudo konsultacją:

Ludzie chorują, umierają a konsultanci grają w pracy w gry (konsultant odebrał moje połączenie ale mnie nie słyszał. Miał mnie wyciszonego) Natomiast ja dobrze słyszałem czym się zajmuje w godzinach pracy podczas szalejącej pandemii. Żart jakiś...

I wcale mu się nie dziwię. Zresztą sami zobaczcie:

Na nagraniu widać zarówno numer pod który dzwoniła nagrywająca osoba (nr infolinii NFZ) jak również słychać co robi konsultant. Prawdopodobnie po odebraniu połączenie na Infolinii NFZ, konsultant zmutował osobę dzwoniącą zapominając, o tym że nadal słychać co w danej chwili robi. Przypomnę, że chodzi o infolinię związaną z COVID działającą w trybie 24/7. Nie wiem jaka firma jest operatorem tej infolinii, ale na miejscu NFZ szybko sprawdziłbym co tam się dzieje.

[Aktualizacja]

Na nagraniu prawdopodobnie słychać stream, który ogląda konsultant (streamera Parisa Platynova jak grał w pokemony - jak donoszą czytelnicy), a nie jego samego. Nasz czytelnik tego jednak nie wiedział (my również) i chyba w jego postrzeganiu sytuacji nie wiele to zmienia.