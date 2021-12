Umiecie odróżnić wodę w kiblu od piosenki Adele? Bo Pixel 6 na przykład nie

Google wyposażyło Pixele we własną wersję Shazama. Szkoda żę myli on utwory z dźwiękami szczoteczki do zębów czy wodą spuszczaną w toalecie.

Jeżeli jesteście fanami kina z gatunku si-fi, szczególnie takiego katastroficznego, wiecie zapewne, jak przedstawiane są tam komputery i maszyny, a w szczególności - sztuczna inteligencja. W takich produkcjach technologia zawsze działa bez zająknięcia, bez skazy i zawsze wszystko ze wszystkim jest kompatybilne, natomiast SI jest wszechwiedząca, z niemal ludzkim potencjałem świadomości. Oglądając takie produkcje łatwo można wyobrazić sobie przyszłość w którym takie perfekcyjnie działające technologie faktycznie istnieją. Jednak wystarczy 5 minut w rzeczywistości, by zobaczyć, że do takiego poziomu jeszcze nam bardzo daleko, a dzisiejsza sztuczna inteligencja raczej rzadziej niż częściej popisuje się "inteligencją".

Pixel 6 pomylił spuszczanie wody z piosenką Adele

Jeżeli chodzi o kwestie związane z SI, to kto jak kto, ale Google, firma budująca komputery kwantowe, powinna w temacie przodować. I owszem - ich usługi mają kilka ciekawych funkcji. Jedną z nich jest wbudowany w Pixela 6 moduł "Now Playing", będący po prostu uproszczoną wersją Shazama. Program potrafi po krótkim fragmencie piosenki lecącej w tle odgadnąć, co to za utwór. Jednak jeden z użytkowników Reddita przyznał, że kiedy spuszcza wodę w toalecie, jego telefon wykrywa to jako utwór Adele pt. Rumor Has It. Co więcej, w komentarzach pod postem pojawiło się wiele odpowiedzi, że ta sama funkcja w innych Pixelach wcale nie działa lepiej, myląc z utworami takie dźwięki jak włączona elektryczna szczoteczka do zębów czy też dźwięk prysznica.

Wiele osób zauważało, że skoro Shazam działa i rozpoznaje utwory od lat, to Google, będące firmą mocno stawiającą na sztuczną inteligencję i próbującą przekonać wszystkich, że to właśnie w niej leży przyszłość technologii, powinna w tym aspekcie spisywać się nieco lepiej. Pozostaje mieć nadzieje, że jeżeli firma zacznie się zajmować takimi tematami jak autonomiczne pojazdy, czy też jakakolwiek technologia od której będzie zależeć ludzkie bezpieczeństwo, to system sztucznej inteligencji będzie nieco bardziej... inteligentny.,

