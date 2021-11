Najlepszy ekspres do kawy – czy to ekspres automatyczny?

Ekspres automatyczny, czy ekspres kolbowy? Który z modeli ciśnieniowych jest lepszy? Odpowiedź brzmi: to zależy, np. od twoich potrzeb, wymagań i czasu, jaki chcesz poświęcać na parzenie kawy. Modele kolbowe dają sporą satysfakcję przy przyrządzaniu kawy, automatyczne z kolei przyspieszają proces i są łatwiejsze w obsłudze i pielęgnacji. Dowiedz się więcej o ich obsłudze i upewnij się, który z ekspresów lepiej sprawdzi się w twoim domu. Zobacz, jakie dodatkowe funkcje ma ekspres automatyczny i dlaczego większość ludzi preferuje go nad kolbowym.

Zalety ekspresu automatycznego nad ekspresem kolbowym

Zarówno ekspresy kolbowe, jak i automatyczne należą do ekspresów ciśnieniowych. Działają więc bardzo podobnie, jednak ekspres automatyczny sam mieli kawowe ziarna, a do ekspresu kolbowego potrzebna jest gotowa mielona kawa. Korzystając z wcześniej zmielonej mieszanki, traci się część aromatu, którą można uzyskać tylko ze świeżo z mielonych ziaren. Oczywiście, używając ekspresów kolbowych również można mielić ziarna przed każdym podaniem kawy. Zajmuje to jednak znacznie więcej czasu i wymaga dodatkowej pracy. W przypadku modelu automatycznego wszystko dzieje się za pomocą jednego kliknięcia.

Wkład pracy w parzenie kawy to kolejna ważna różnica między obsługą ekspresu kolbowego, a automatycznego. Ekspres automatyczny robi wszystko za nas, natomiast obsługi modelu kolbowego trzeba się nauczyć, np.:

zmieloną kawę trzeba umiejętnie ubić w sitku za pomocą tempera – już na tym etapie można popełnić błąd, który wpłynie na jakość naparu. Zbyt słabo lub nierówno ubita kawa sprawi, że napój będzie niedoparzony. Woda będzie przez nią bowiem przepływać nierównomiernie, przez co nie uzyska się pełni smaku i aromatu. Zbyt mocno ubita kawa może być trudna do przeniknięcia przez wodę. W takim wypadku może ona nawet wyciekać bokami sitka, a wówczas napój będzie zwyczajnie zmarnowany. W przypadku ekspresu automatycznego ten problem nie istnieje – urządzenie samo odmierza potrzebną ilość zmielonych ziaren, samo je podaje i ubija i samo dozuje wodę. Kawa jest zawsze idealna.

Tymczasem ekspres automatyczny spienia mleko samodzielnie. Po kliknięciu jednego przycisku można zająć się innymi rzeczami i po chwili ,,przyjść na gotowe”. Co ważne urządzenia automatyczne takie jak Siemens EQ.500 TP507R04 mają także możliwość parzenia dwóch kaw mlecznych na raz (opcja OneTouch DoubleCup). To oznacza, że twój partner czy partnerka nie musi czekać, aż twój napój będzie gotowy, by zrobić sobie własny. Może otrzymać go w tym samym czasie, co ty. Ponadto funkcja ta przydaje się gdy mamy gości. Milej i kulturalniej jest podać napoje w tym samym czasie.

Ciekawą opcją jest też automatyczne mycie systemu mlecznego np. Siemens autoMilk Clean. Po każdym parzeniu kawy ekspresy automatyczne takie jak Siemens EQ. 500 samodzielnie przepłukują dysze, w których może zalegać mleko. Dzięki temu pozbywają się resztek, które mogłyby wpływać na smak kawy, psuć się, czy powodować usterki urządzenia. Użytkownik nie musi czyścić ich samodzielnie, co oszczędza mu czas.

W ekspresach kolbowych nie ma rurek. Jest tylko dysza na gorące, sprężone powietrze. Ją jedna też trzeba czyścić i wycierać po każdym użyciu. Zaschnięte lub przypalone resztki mleka bardzo trudno jest usunąć. W skrajnych wypadkach mogą nawet zapychać ujście powietrza.

Czy kawa z ekspresu automatycznego jest lepsza od kawy z ekspresu kolbowego?

Należy uczciwie przyznać, że smak kawy z ekspresu – niezależnie czy kolbowego, czy automatycznego, w dużej mierze zależy od jakości samych ziaren. Oczywiście zawsze bardziej aromatyczny będzie napój ze świeżo zmielonej kawy, którą ekspres automatyczny mieli samodzielnie przed każdym parzeniem.

Zaparzanie w ekspresie kolbowym może dać identyczne efekty, co w ekspresie automatycznym, a także satysfakcję z własnoręcznie wykonanego naparu, jednak obsługi takiego modelu trzeba się dłużej uczyć, by osiągnąć ten sam poziom kawy, co w ekspresach automatycznych. W samodzielnym przygotowaniu kawy w ekspresie kolbowym łatwiej też popełnić błąd – przypalić lub źle spienić mleko, nieodpowiednio zmielić lub ugnieść kawę. Ekspres automatyczny robi to sam i jest wspomagany przez systemy integrujące pracę wielu mechanizmów jak np. Siemens iAroma.

Po czym poznać dobry ekspres automatyczny?

Dobry ekspres automatyczny łączy w sobie wiele cech i funkcji:

wygodny system mleczny

Na rynku spotkasz ekspresy automatyczne z systemem mlecznym z naczyniem na mleko (tzw. karafką) lub bez niego. Te pierwsze nie tylko prezentują się bardziej elegancko, ale dodatkowo zapewniają bardziej higieniczne przechowywanie mleka. Zamiast w otwartym kartonie stoi ono w zamkniętym pojemniku. Ogranicza to dostęp kurzu czy owadów. Karafkę można także umieścić w lodówce, oraz w razie potrzeby myć w zmywarce.

W modelach automatycznych Siemens EQ. 500 integral naczynie na mleko jest przystawiane bezpośrednio do ekspresu, dzięki czemu nie da się go łatwo przewrócić, jak kartonu czy dzbanka z mlekiem. Rurkę z karafki wyjmuje się także bez rozchlapywania płynu na blat.

łatwe utrzymanie higieny

Chodzi tu nie tylko o opcję automatycznego czyszczenia systemu mlecznego, o której wspominaliśmy już powyżej, ale również o łatwy dostęp do pojemników na skropliny i fusy, a także wygodne uzupełnianie pojemnika na wodę, kawę oraz wymiany filtra wodnego.

Ekspresy Siemens EQ. 500 zostały tak skonstruowane, by maksymalnie ci to ułatwić. Wszystkie elementy wyjmowane są bowiem od frontu ekspresu, a co za tym idzie, nie musisz przesuwać lub odsuwać urządzenia od ściany za każdym razem, gdy konieczny jest jakiś zabieg pielęgnacyjny, opróżnienie tacki, czy uzupełnienie wody lub kawy.

wysokiej jakości młynek

Najlepiej by był on ceramiczny i żarnowy. Młynki metalowe są bardziej awaryjne i mogą przepalać ziarna, co dodaje kawie nieprzyjemnej goryczki. Ziarna rozdrabniane żarnowo są ugniatane, dzięki czemu kawa mielona jest równomierniej i lepiej się zaparza. Młynki udarowe tną ziarna, zamiast je mielić, przez co powstałe cząsteczki mogą mieć różną wielkość i w efekcie nierównomiernie się zaparzać (w rezultacie napar może tracić na aromacie, smaku czy mocy). Młynki ceramiczne, żarnowe są też znacznie cichsze, dzięki czemu parzenie kawy o poranku nie postawi całego domu na nogi.

Ważną funkcją jest też możliwość wielostopniowego mielenia ziaren. Niektóre gatunki kawy potrzebują bowiem grubszego lub drobniejszego rozdrobnienia, by ich walory smakowe i aromat mogły być odpowiednio wydobyte. Kilka stopni mielenia w młynkach ekspresów Siemens EQ. 500 pozwala na pełną personalizację kaw i eksperymentowanie ze stopniem ich mielenia.

odpowiednie ciśnienie wody

Dobry ekspres automatyczny powinien mieć sprawną pompę wodną, która wytwarza ciśnienie minimum 9 barów. Tylko w ten sposób zaparzana przez ekspres kawa będzie miała pełnię aromatu. Zbyt niskie ciśnienie wody przepływającej przez ziarna kawowe może sprawiać, że będzie ona lurowata, mało nasycona smakiem i kofeiną.

przepływowy ogrzewacz wody

Jest niezbędny, aby utrzymać właściwą i stałą temperaturę wody w całym procesie parzenia kawy. Ta temperatura powinna oscylować w granicach 90-95oC. Niższa nie będzie w stanie wydobyć ze zmielonych ziaren pełni smaku. Wyższa z kolei może spowodować ich przeparzenie i wprowadzić niepotrzebną cierpkość do smaku napoju.

Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty parzenia kawy, warto wybrać ekspres automatyczny, który gwarantuje zintegrowane działanie pompy wodnej, młynka i przepływowego ogrzewacza wody. W modelach Siemens odpowiada za to już wspominany przez nas system iAroma. Gwarantuje on zawsze właściwą temperaturę i ciśnienie wody oraz najwyższą jakość mielonych ziaren. Dzięki temu uzyskana kawa ma pełnię mocy i wspaniały bukiet aromatów. System iAroma pozwala wydobyć naturalne nuty smakowe, unikalne dla różnych rodzajów kaw np. owocową, czekoladową, orzechową, winną, a także uzyskać przyjemną goryczkę, bez posmaku spalenizny.