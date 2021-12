Reddit idzie na giełdę. Już teraz jest warty miliardy

Reddit jest z nami już od wielu lat i przez cały ten czas zasady jego funkcjonowania niewiele się zmieniły. Pomimo tego użytkownicy wciąż tłumnie garną się do Reddita i dziś znajdziemy tam wątki poświęcone praktycznie każdemu zagadnieniu, a także - poszczególnym twórcom, czy to internetowym czy rzeczywistym. Przez wszystkie te lata Reddit był też miejscem bardzo kontrowersyjnym przez to, że pozwalał na założenie wątku w tematach, które były etycznie dyskusyjne, jak deepfake czy wszelkiego rodzaju masakry, jak masowe strzelaniny. To spowodowało, że Reddit musiał zmienić zasady i dziś wątki przechodzą przez kwarantannę i są gęściej sprawdzane przez moderacje. To jednak nie zmniejszyło popularności serwisu, który dalej jest nazywany pierwszą stroną Internetu. Teraz, po latach, właściciele stwierdzili, że chcą pójść o krok dalej.

Reddit wchodzi na giełdę. Po co mu dodatkowe fundusze?

Niestety, póki co wiemy bardzo niewiele o tym, jaki procent wartości spółki będzie wystawiony w formie akcji. Wiadomo jedynie, że wartość całej firmy stojącej za portalem wyceniania jest na 10 miliardów dolarów. Nie ma się co temu dziwić, ponieważ Reddit jest jedną z najczęściej odwiedzanych stron w internecie i co chwila odgrywa ważną rolę w wydarzeniach takich jak akcja z pompowaniem wartości GameStopu na złość inwestorom którzy grali na jego spadek.

Niewielka ilość informacji dostępna na temat wkroczenia Reddita na giełdę wynika z faktu, że obecnie trwają tajne rozmowy z Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Jest to czas w którym Reddit porządkuje wszsytkie informacje, które muszą zostać podane do wiadomości w momencie wejścia. Nie wiadomo też, na co firma będzie chciała przekazać pozyskane fundusze. Tego dowiemy się jednak zapewne w dniu wejścia na giełdę.

