Jaki airfryer kupić?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób poszukuje zdrowych alternatyw dla tradycyjnego smażenia. Frytkownice beztłuszczowe, znane również jako airfryery, zdobywają popularność dzięki możliwości do przygotowywania chrupiących i smacznych potraw przy minimalnym użyciu oleju.

Airfryery wykorzystują gorące powietrze do smażenia, pieczenia, grillowania i gotowania różnych potraw. Dzięki temu można cieszyć się ulubionymi daniami, takimi jak frytki, skrzydełka czy warzywa, bez nadmiaru tłuszczu i kalorii. Na rynku dostępnych jest wiele modeli o różnych funkcjach i pojemnościach, co może utrudniać wybór odpowiedniego urządzenia.

W tym artykule przedstawiamy przegląd najpopularniejszych airfryerów, od najtańszych do najdroższych, aby pomóc Ci w podjęciu świadomej decyzji. Przyjrzymy się ich kluczowym funkcjom, parametrom i zastosowaniom, dzięki czemu dowiesz się, który model najlepiej spełni Twoje kulinarne potrzeby. Niezależnie od tego, czy szukasz kompaktowego urządzenia do małej kuchni, czy też zaawansowanego modelu z dodatkowymi opcjami, na pewno znajdziesz tu coś dla siebie.

Top 7 najpopularniejszych airfryerów

Wybór odpowiedniego airfryera może być wyzwaniem, biorąc pod uwagę różnorodność modeli dostępnych na rynku. Oto przegląd kilku popularnych frytkownic beztłuszczowych, które mogą pomóc w podjęciu decyzji. Dla Twojej wygody uszeregowaliśmy je od najtańszych do najdroższych.

Xiaomi MiSmart Air Fryer 3,5 L 1500W 3,5L

Cena – ok. 399 zł

Jedna z najlepszych budżetowych opcji dostępnych na rynku. Xiaomi MiSmart Air Fryer o pojemności 3,5 litra to kompaktowe rozwiązanie dla mniejszych gospodarstw domowych. Z mocą 1500W, urządzenie oferuje szybkie i równomierne gotowanie. Aplikacja mobilna umożliwia zdalne sterowanie i dostęp do wielu przepisów, co dodatkowo poprawia komfort pracy z urządzeniem.

Xiaomi Mi Smart 1800W 6,5L

Cena – ok. 499 zł

Frytkownica Xiaomi Mi Smart 1800W o pojemności 6,5 litra to kolejne funkcjonalne urządzenie w przystępnej cenie. Ten model również posiada możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej, co ułatwia ustawienie parametrów gotowania. Urządzenie jest energooszczędne i oferuje różne programy gotowania, w tym pieczenie, smażenie i grillowanie. To dobry wybór dla osób z drużyny "siaominajlepsze", ale potrzebujących nieco większego wariantu airfryera w porównaniu do pierwszej propozycji.

Tefal Easy Fry&Grill Deluxe EY505D15 Air Fryer

Cena – ok. 899 zł

Model Tefal Easy Fry&Grill Deluxe EY505D15 łączy funkcje frytkownicy beztłuszczowej i grilla. Urządzenie o mocy 1400 W i pojemności 4,2 litra pozwala na przygotowanie różnorodnych dań, od frytek po grillowane warzywa i mięsa. Posiada 8 programów automatycznych oraz regulację temperatury do 200°C, co zapewnia odpowiednią wszechstronność zastosowań w kuchni.

Tefal Dual Easy Fry & Grill EY905D10 Air Fryer

Cena – ok. 1399 zł

Tefal Dual Easy Fry & Grill EY905D10 wyposażona jest w podwójny kosz, co umożliwia jednoczesne przygotowywanie dwóch różnych potraw. Każdy kosz ma pojemność 4,2 litra, co łącznie daje 8,4 litra przestrzeni do gotowania. Urządzenie oferuje różne programy gotowania, w tym smażenie, grillowanie i pieczenie.

Philips Ovi Smart XXL HD9867/90 Air Fryer

Cena – ok. 1699 zł

Philips Ovi Smart XXL HD9867/90 to frytkownica beztłuszczowa od Philipsa z serii Ovi Smart, oferująca pojemność 7,3 litra. Wyposażono ją w technologię Smart Sensing, która automatycznie dostosowuje czas i temperaturę gotowania. Aplikacja NutriU dostarcza inspiracji kulinarnych, a funkcja Keep Warm utrzymuje ciepło potraw przez dłuższy czas.

Panasonic NF-CC500SXE Air Fryer

Cena – ok. 1899 zł

Panasonic NF-CC500SXE to unikalne połączenie frytkownicy beztłuszczowej i urządzenia do gotowania na parze. Posiada funkcję parowania, która pozwala na przygotowywanie zdrowszych posiłków, zachowując w nich więcej witamin i minerałów. Dzięki dużej pojemności umożliwia gotowanie większych porcji jedzenia. Intuicyjny panel sterowania ułatwia jego obsługę.

Philips Ovi Smart 2.0 XXL HD9880/90 Air Fryer

Cena – ok. 2449 zł

Frytkownica beztłuszczowa Philips Ovi Smart 2.0 XXL HD9880/90 oferuje pojemność 8,3 litra, co, jak twierdzi producent, pozwala na przygotowanie 7 porcji jedzenia jednocześnie. Urządzenie współpracuje z aplikacją NutriU, która zawiera setki przepisów. W zestawie jest też termometr do żywności, co umożliwia precyzyjne gotowanie. Technologia Rapid CombiAir zapewnia szybkie i równomierne gotowanie, a urządzenie zużywa do 70% mniej energii w porównaniu do tradycyjnych metod.