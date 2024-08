Hit sprzedaży już w Polsce. Tak tanio jeszcze nigdy nie było

Zeszłoroczna premiera Xiaomi Smart Band 8, znanego w naszym kraju bardziej jako Mi Band 8, to prawdziwa rewolucja w najpopularniejszej opasce sportowej na świecie. Nowy model wyposażono w 1,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 192 x 490 pikseli i zagęszczeniu 326 ppi. Najbardziej zauważalną zmianą była jednak była zwiększona częstotliwość odświeżania ekranu, która wzrosła z 30 Hz do 60 Hz. Xiaomi deklarowało, że opaska może działać nawet do 16 dni na jednym ładowaniu, choć czas ten zależy od sposobu użytkowania. Włączenie trybu AOD (Always On Display) skraca ten okres do 6 dni. Dodatkowo, wprowadzono czujnik oświetlenia, który automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków otoczenia, co pomaga w oszczędzaniu energii.

Drugą rewolucją była przeprojektowana konstrukcja pasków i mocowań. Zamiast tradycyjnej pastylki, którą umieszczało się w paskach, zastosowano mechanizm przypominający to, co znamy znamy z popularnych smartwatchy – paski można teraz wsunąć z obu stron. To nowe rozwiązanie tak przypadło do gustu producentowi, że Mi Band 8 można nosić nie tylko na nadgarstku, a szeroka gama akcesoriów i pasków jeszcze bardziej rozszerza możliwości urządzenia. To były jednak nowości z zeszłego roku. Xiaomi, rok po premierze "ósemki" zaprezentowało nowy model opaski, starając się spełnić oczekiwania użytkowników – choć nie wszystkich.. Niedawno firma oficjalnie zaprezentowała nową generację Xiaomi Smart Band 9, która w zeszłym tygodniu trafiła na zachodnie rynki. Dziś wkracza do Polski i zaskakuje. Przede wszystkim ceną, która przyciągnie zarówno tych, którzy w zeszłym roku zdecydowali się na zakup Mi Banda 8 oraz tych, którzy zainteresowani są tego typu sprzętem i nie chcą wydawać na niego dużych pieniędzy.

Xiaomi Smart Band 9 już w Polsce. Co nowego?

Co wyróżnia ten model? Przede wszystkim jaśniejszy ekran.Poprzednie 600 nitów jasności ekranu nie wzbudzało większych emocji, ale nowy model oferuje 1200 nitów, co znacznie ułatwia korzystanie z opaski, nawet w pełnym słońcu. Dodatkowo, większa bateria o pojemności 233 mAh ma zapewnić do 21 dni pracy urządzenia. Oczywiście jest to najbardziej optymistyczny scenariusz, a realny czas działania zależy od intensywności korzystania z funkcji opaski. Wprowadzono także bardziej czułe czujniki, lepsze wibracje oraz rozszerzoną paletę kolorów: Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose i Arctic Blue, w których zmieniono nie tylko kolor pasków, ale także obudowy urządzenia.

Xiaomi Mi Band 9 – specyfikacja techniczna

Xiaomi Smart Band 9 Typ ekranu Dotykowy AMOLED Przekątna ekranu 1,62" Rozdzielczość ekranu 192 × 490 px Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz Funkcje Asystent oddechu

Pomiar stresu

Badanie tlenu we krwi

Monitorowanie stresu

Śledzenie jakości oddechu podczas snu

Czujnik tętna

Monitorowanie snu Łączność Bluetooth 5.4 Kompatybilność iOS 12 i wyższy

Android 8.0 i wyższy Pojemność baterii 233 mAh Czas ładowania do 1 h Żywotność baterii Do 21 dni standardowego użytkowania Jasność Regulowana

1200 nitów (jasność HBM) Materiał wykonania TPU

Stop aluminium Wysokość 46,53 mm Szerokość 21,63 mm Grubość 10,95 mm Waga 27.4 g (z paskiem) Klasa ochrony 5 ATM Dodatkowe informacje 3-osiowy czujnik przyspieszenia

3-osiowy żyroskop

Apka: Mi Fitness

Ponad 150 trybów sportowych Zestaw Instrukcja obsługi

Kabel zasilający

Xiaomi Smart Band 9

Cena i dostępność Xiaomi Smart Band 9 w Polsce

Xiaomi Smart Band 9 debiutuje w Polsce w sugerowanej cenie 199 zł – czyli tej samej, w której rok temu do sprzedaży trafiła "ósemka". Producent i najpopularniejsze markety w naszym kraju mają jednak dla polskich klientów niespodziankę. Najnowszy model opaski dostępny jest w promocyjnej cenie 179 zł, która z pewnością ucieszy wielu. Jeszcze taniej Xiaomi Smart Band 9 (znany bardziej jako Mi Band 9) w oficjalnej polskiej dystrybucji dostępny jest w Media Expert, gdzie wszystkie wersje kolorystyczne wyceniono na 169 zł. W tej cenie opaskę kupicie w kolorze czarnym, niebieskim, różowym oraz srebrnym.

