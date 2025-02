Ulubiona aktorka powraca. Ten film kręcili aż 10 lat!

Nicole Kidman, jak by nie patrzeć ikona kina, ponownie zaskakuje widzów - aktorkę widujemy ostatnio bardzo często w nowych produkcjach, a tym razem zobaczymy ją w mrocznym thrillerze "Holland". Film przejęty przez Amazon Prime Video, będący owocem wieloletnich starań, zabiera nas do na pozór sielankowego miasteczka Holland w stanie Michigan, gdzie za fasadą idealnego życia kryją się mroczne sekrety. Kidman wciela się w postać Nancy Vandergroot, pedantycznej nauczycielki i przykładnej żony, której poukładany świat zaczyna się rozpadać, gdy odkrywa, że jej mąż prowadzi podwójne życie.

Holland z Prime Video - fabuła i obsada

Fabuła "Holland" wygląda na misternie skonstruowaną intrygę, która wciąga widza w gęstą sieć niedopowiedzeń i podejrzeń. Nancy, zagubiona w labiryncie kłamstw, rozpoczyna własne śledztwo, w którym towarzyszy jej kolega z pracy, grany przez Gaela Garcíę Bernala. W miarę odkrywania kolejnych warstw tajemnicy, bohaterka zdaje sobie sprawę, że nic w jej życiu nie jest takie, jak się wydawało. Reżyserka Mimi Cave robiła wszystko by odczuwalne było to napięcie, które stopniowo odsłaniając mroczne strony pozornie spokojnej społeczności - namiastkę tego widzimy już na zwiastunie.

Obsada filmu to prawdziwa plejada gwiazd. Oprócz Kidman i Bernala, na ekranie zobaczymy znanego z "Sukcesji" Matthew Macfadyena, który wciela się w męża Nancy, oraz Jude'a Hilla, znanego z filmu "Belfast", który gra ich syna. Film zapowiada się na prawdziwe studium psychologiczne postaci, które zmagają się z własnymi demonami. Kidman, znana ze swoich wybitnych kreacji aktorskich, po raz kolejny będzie chciała udowodnić, że potrafi wcielić się w skomplikowane i niejednoznaczne bohaterki. Jej Nancy Vandergroot to kobieta, która zmuszona jest do konfrontacji z własnymi lękami i słabościami, aby odkryć prawdę o swoim życiu.

Ten film zaczął powstawać 10 lat temu

Historia powstania "Holland" jest równie fascynująca, co sam film. Scenariusz Andrew Sodroskiego, który w 2013 roku trafił na Czarną Listę najlepszych nieprodukowanych jeszcze tekstów, przez lata czekał na swoją ekranizację. Początkowo w rolach głównych mieli wystąpić Naomi Watts i Bryan Cranston, a reżyserią miał zająć się Errol Morris. Jednak projekt upadł, a prawa do filmu trafiły w ręce Amazon Studios. Dopiero w 2022 roku, dzięki determinacji Nicole Kidman, projekt nabrał realnych kształtów. Aktorka nie tylko zagrała główną rolę, ale także zaangażowała się w produkcję filmu. Zdjęcia do "Holland" rozpoczęły się w 2023 roku i były realizowane w Michigan oraz Tennessee.

Holland - zwiastun i data premiery na Prime Video

Premiera filmu zaplanowana jest na 27 marca na platformie Prime Video, a wcześniej zobaczą go widzowie na festiwalu SXSW na początku marca. "Holland" to kolejna produkcja z udziałem Nicole Kidman, która powinna zadziałać jak magnes na widzów. Aktorka przyciąga swoimi występami do ekranów coraz częściej - ostatnio oglądaliśmy ją w głośnym filmie "Babygirl" i serialach "Special Ops: Lioness", "Para idealna" i "Ekspatki". Pojawiła się też w filmie Netfliksa pt. "Sprawa rodzinna". W międzyczasie aktorka wzięła też na swoje barki rolę producentki nowego sezonu "Wielkich kłamstewek" - wielkiego hitu HBO z 2017 roku, który jednak doczeka się 3. sezonu.