Ultratani realme C71 jeszcze tańszy! Za tę kwotę naprawdę warto

W ubiegłym tygodniu opublikowałem przedpremierową recenzję budżetowego smartfona od realme, który zaskoczył mnie kilkoma naprawdę fajnymi funkcjami. Dziś urządzenie oficjalnie trafia na rynek i z tej okazji producent obniża już i tak mocno atrakcyjną cenę – i to w obydwu wariantach pamięciowych.

realme C71 – rozsądna propozycja z dużą baterią i atrakcyjną promocją na start

Nie będę zanudzał pełną specyfikacją i całym elaboratem na temat realme C71, bo to znajdziecie w pełnej recenzji. Wspomnę jedynie, że warto pochwalić go za pojemną baterią 6000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W, solidne wykonanie i całkiem nienajgorszy aparat, który w dobrym świetle potrafi strzelić ładne zdjęcia. Ostrzec muszę natomiast przed ekranem ze stosunkowo niską rozdzielczością (choć z wysokim odświeżaniem 120 Hz), kapryśną biometrią, trybem nocnym i wydajnością w bardziej zaawansowanych operacjach – to podstawowy smartfon z ponadpodstawowymi komponentami, który już w rekomendowanej cenie może okazać się dobrym wyborem dla kuriera, taksówkarza czy seniora.

Z okazji premiery realme jeszcze bardziej ją obniża, czyniąc z modelu C71 naprawdę rozsądnie wyceniony sprzęt. W dniach od 4 lipca do 17 lipca będzie dostępny w następujących cenach promocyjnych:

realme C71, wariant z 8 GB RAM + 256 GB – 599 zł (cena regularna: 699 zł)

realme C71, wariant z 6 GB RAM + 128 GB – 499 zł (cena regularna: 599 zł)

realme C71 jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: White Swan i Forest Owl w Media Expert, RTV Euro AGD, X-Kom, Neonet, Komputronik, Max Electro i na realmshop.pl oraz u operatora sieci Play. Producent zastrzega jednak, że promocja nie obowiązuje w fioletowej sieci.