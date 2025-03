Jeszcze średniak czy już flagowiec? Realme 14 Pro+ oficjalnie bez tajemnic

Realme 14 Pro+ – zmienia kolor i definicję smartfonowego średniaka

Już na pierwszy rzut oka widać, że Realme 14 Pro+ to wyjątkowy smartfon. Szczególnie, gdy przyjrzymy się wersji w kolorze perłowym. Jej unikalne wzornictwo sprawia, że nie znajdziemy dwóch identycznie wyglądających smartfonów z tym wykończeniem. A na tym wcale nie koniec innowacji. Wystarczy bowiem zanurzyć smartfon w zimnej wodzie, bądź po prostu wyjść z nim na zewnątrz w chłodny dzień, by obudowa zmieniła kolor na niebieski. A to wszystko w urządzeniu, które cenowo plasuje się na średniej półce.

Specyfikacja, która dogania flagowce

Jednym z założeń marki Realme jest to, by w swoich najpopularniejszych urządzeniach oferować najwydajniejszy układ SoC charakterystyczny dla danego segmentu rynku. Nie inaczej stało się w przypadku Realme 14 Pro+. Jego wydajność to zasługa procesora Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 12 GB pamięci RAM i dysku o pojemności 512 GB. Za długi czas pracy odpowiada bateria o pojemności 6000 mAh, która może się ładować z maksymalną mocą 80 W. Do tego zakrzywiony z czterech stron wyświetlacz AMOLED i norma odporności IP69/68/66.

Najważniejszym elementem wyposażenia Realme 14 Pro+ jest jednak coś innego, a konkretnie aparat, który zgodnie z zapewnieniami producenta został żywcem przeniesiony z segmentu flagowców. Potrójny moduł aparatu głównego składa się z aparatu podstawowego wyposażonego w 50 Mpix matrycę Sony IMX896 z optyczną stabilizacją obrazu, aparatu ultraszerokokątnego i aparatu z teleobiektywem wyposażonego w obiektyw peryskopowy (3x zoom optyczny) i matrycę Sony IMX882.





Co jeszcze sprawia, że aparat jest wyjątkowy w tej półce cenowej? Chociażby potrójna dioda doświetlająca, dzięki której portrety w niekorzystnych warunkach oświetleniowych mają prezentować się nadzwyczaj dobrze. Są też rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, w tym 120x zoom cyfrowy SuperZoom.

Realme 14 Pro + – cena i oferta promocyjna

Smartfon Realme 14 Pro+ został wyceniony na odpowiednio 2299 złotych (8/256GB) i 2499 złotych (12/512GB). W ramach oferty na oficjalne rozpoczęcie sprzedaży, która potrwa do 16 marca, można kupić go taniej o 200 złotych – za odpowiednio 2099 złotych (8/256GB) i 2299 złotych (12/512GB).

Nowość od Realme można kupić w następujących sklepach: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, Max Elektro, Neonet, a także na Allegro i na realmeshop.pl, oraz u operatorów sieci Play, Plus i T-Mobile.





Realme 14 Pro – niewiele mniej, ale nieco taniej

Do polskich sklepów trafił również tańszy ze smartfonów zaprezentowanych przez Realme na MWC 2025. Realme 14 Pro został wyposażony w układ SoC MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G, baterię o pojemności 6000 mAh i aparat główny Sony IMX882 OIS o rozdzielczości 50 Mpix. Niestety w tym smartfonie obiektywu peryskopowego nie znajdziemy.





Ceny i oferta promocyjna prezentują się następująco:

Realme 14 Pro (12/512) za 1799 zł [cena regularna 1999 zł]

Realme 14 Pro (8/256) za 1599 zł [cena regularna 1799 zł]

Już wkrótce pełna recenzja

Realme 14 Pro+ jest już w naszych rękach. Planujemy wnikliwie sprawdzić, czy serio w smartfonie za nieco ponad 2000 złotych udało się zmieścić prawdziwie flagowy aparat. Pełna recenzja zmieniającego kolor smartfona od Realme ukaże się na łamach Antywebu już za kilka dni.