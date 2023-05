Polska biblioteka Netfliksa, choć do największych na świecie nie należy, wciąż oferuje setki, a nawet tysiące produkcji, które można odkrywać na różne sposoby. Oglądanie tylko najpopularniejszych seriali i filmów to dopiero początek zabawy z tym serwisem VOD. Jednak wyszukanie tego, co chcemy oglądać nie zawsze należy do najłatwiejszych - tym bardziej, jeśli nie znamy tytułów konkretnych pozycji. Z pomocą mogą przyjść specjalne kody ułatwiające poruszanie się po skomplikowanych kategoriach i podkategoriach filmów i seriali na Netflix. Wystarczy je wpisać w wyszukiwarkę, by przejść do konkretnego działu na Netflix. Kodów jest dziesiątki i nie sposób ich wszystkich zapamiętać. Poniżej znajdziecie listę tych najbardziej przydatnych - z podziałem na główne kategorie i podkategorie.

Akcja i przygoda

Kodem głównym tej kategorii jest 1365. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Akcja - 43040

Thrillery akcji - 43048

Przygodowe - 7742

Azjatyckie filmy akcji - 77232

Klasyczne filmy akcji i przygodowe - 46576

Superbohaterowie i bohaterowie z komiksów - 10118

Kryminalne filmy akcji i przygodowe - 9584

Filmy o sztukach walki - 8985

Filmy akcji i przygodowe o tematyce wojskowej - 2125

Filmy szpiegowskie akcji i przygodowe - 10702

Westerny - 7700

Dramaty

Kodem głównym tej kategorii jest 5763. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Dramaty o tematyce wojennej - 11

Biograficzne - 3179

Kryminalne - 6889

Na podstawie literatury - 4961

Oparte na faktach - 3653

tematyka LGBTQ - 500

Polityczne - 6616

Romantyczne - 1255

Show-biznes - 5012

Społeczne - 3947

Sportowe - 7243

Filmy komediowe

Kodem głównym tej kategorii jest 6548. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Polityczne - 2700

Romantyczne - 5475

Satyryczne - 4922

Komedie o głuptasach - 9702

Komedie pomyłek - 10256

Sportowe - 5286

Stand-upy - 11559

Dla nastolatków - 3519

Mroczne komedie - 869

Horrory - 89585

Mockumenty - 26

Musicale - 13335

Horrory

Kodem głównym tej kategorii jest 8711. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Kultowe - 10944

Komediowe - 89585

O potworach - 947

Satanistyczne - 6998

Seryjni zabójcy - 8646

Zjawiska nadprzyrodzone - 42023

Dla nastolatków - 52147

O wampirach - 75804

O zombie - 75405

Thrillery

Kodem głównym tej kategorii jest 8933. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Akcja - 43048

Klasyka - 46588

Kryminalne - 10499

Niezależne - 3269

Polityczne - 10504

Psychologiczne - 5505

Science fiction - 11014

Szpiegowskie - 9147

Zmysłowe - 972

Zjawiska nadprzyrodzone - 11140

Science fiction

Kodem głównym tej kategorii jest 1492. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Kosmici - 3327

Klasyki - 47147

Kultowe - 4734

Przygodowe - 6926

Dramaty - 3916

Horrory - 1694

Thrillery - 11014

Fantasy - 9744

Muzyczne

Kodem głównym tej kategorii jest 1701. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Musicale - 13335

Klasyczne Musicale - 32392

Dla dzieci - 52843

Muzyka latynoamerykańska - 10741

Koncerty muzyki światowej - 2856

Kino światowe

Kodem głównym tej kategorii jest 78367. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Afrykańskie - 3761

Australijskie - 5230

Belgijskie - 262

Brytyjskie - 10757

Chińskie - 3960

Holenderskie - 10606

Wschodnioeuropejskie - 5254

Francuskie - 58807

Niemieckie - 58886

Greckie - 61115

Skandynawskie - 9292

Irlandzkie - 58750

Włoskie - 8221

Hiszpańskie - 58741

Tureckie - 1133133

Latynoamerykańskie - 1613

Nowozelandzkie - 63782

Japońskie - 10398

Koreańskie - 5685

Hinduskie - 10463

Bliskowschodnie - 5875

Z Azji Południowo-Wschodniej - 9196

Tajwańskie - 434295

Filmy romantyczne

Kodem głównym tej kategorii jest 8883. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Klasyki - 31273

Dziwaczne - 36103

Komedie - 5475

Dramaty - 1255

Ulubione - 502675

Niezależne - 9916

Zmysłowe - 35800

Filmy o sporcie

Kodem głównym tej kategorii jest 4370. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Piłka nożna - 12549

Baseball - 12339

Koszykówka - 12762

Boks - 12443

Futbol amerykański - 12803

Sport i fitness - 9327

Sztuki walki - 8985

Sztuki walki, boks i wrestling - 6695

Kino niezależne

Kodem głównym tej kategorii jest 7077. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Filmy akcji i przygodowe - 11804

Komedie - 4195

Dramaty - 384

Thrillery - 3269

Romantyczne - 9916

Filmy familijne i dla dzieci

Kodem głównym tej kategorii jest 783. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Filmy ze zwierzętami - 5507

Edukacyjne - 10659

Familijne - 51056

Muzyczne - 52843

Seriale - 27346

adaptacje książek dla dzieci - 10056

Kreskówki - 11177

Dokumentalne

Kodem głównym tej kategorii jest 6839. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Biograficzne - 3652

Kryminalne - 9875

Historyczne - 5349

Wojskowe - 4006

Muzyczne - 90361

Polityczne - 7018

Naukowe i przyrodnicze - 2595

Społeczno-kulturowe - 3675

Duchowość - 2760

Sportowe - 180

Podróżnicze - 1159

Filmy klasyczne

Kodem głównym tej kategorii jest 31574. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Science fiction i fantasy - 47147

Akcji i przygoda - 46576

Komedie - 31694

Dramaty - 29809

Musicale - 32392

Romanse - 31273

Thrillery - 46588

Wojenne - 48744

Westerny - 47465

Epopeje - 52858

Noir - 7687

Nieme - 53310

Seriale i programy

Kodem głównym tej kategorii jest 6839. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Akcja i przygoda - 10673

Dla dzieci - 27346

Dokumentalne - 10105

Dramatyczne: 11714

Komediowe: 10375

Kryminalne: 26146

Sensacyjne: 4366

Science fiction i fantasy: 1372

Horror: 83059

Anime

Kodem głównym tej kategorii jest 7424. Kody pomocnicze znajdziecie poniżej:

Science fiction - 2729

Akcja - 2653

Komedie - 9302

Dramaty - 452

Fantasy - 11146

Filmy - 3063

Horror - 10695

Seriale - 6721

Źródłem kodów jest serwis Netflix-Codes.com. Znajdziecie tam więcej kodów i kategorii, które pozwolą w szybszy sposób odkryć nowe filmy i seriale dostępne na Netflix. Niektóre z tych kodów mogą nie działać - dajcie znać w komentarzach, czy zauważyliście te, które nie są dostępne w polskiej wersji serwisu VOD.