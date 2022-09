Ukraińcy podchodzą Rosjan za pomocą... fałszywych profili na Tinderze

Fałszywe profile atrakcyjnych kobiet namawiają rosyjskich żołnierzy do przesyłania zdjęć. W ten sposób dane na temat ich baz trafiają do wojska Ukrainy.

Wojna na Ukrainie nie jest wojną konwencjonalną i na pewno nie taką, jaką znamy z książek historycznym. Jest to pierwsza wojna, która jest 24/7 transmitowana w social mediach i w której cywile na równi z wojskowymi przyczyniają się do wyrządzania szkód agresorowi. O czym mowa? Oczywiście o grupach hakerskich, które pracują dzień i noc, by paraliżować infrastrukturę przeciwnika (zarówno wojskową jak i cywilną), a także - pokazywać światu prawdę o tym, co dzieje się pod rosyjską okupacją, a Rosjanom - prawdę o tym, co ich wojska robią na Ukrainie. Jednocześnie, cywilne technologie mogą okazać się bardzo przydatne do pozyskiwania ważnych strategicznie informacji. Jak się okazuje, słabo wyszkolone i niezdyscyplinowane rosyjskie wojsko łatwo jest podejść.

Fałszywe profile kobiet wyciągają od Rosjan kluczowe informacje

Jak donosi BusinessInsider, na Ukrainie powstała grupa Hackyourmom, która złożona jest z około trzydziestu hakerów. Wykorzystują oni swoje umiejętności tworząc i prowadząc wiele fałszywych profili kobiet w różnych aplikacjach społecznościowych i komunikatorach. Podpuszczają oni rosyjskich żołnierzy by ci wysyłali im swoje zdjęcia, a następnie na tej podstawie identyfikują, gdzie stacjonuje dana jednostka. Grupa przekazuje te informacje ukraińskiej armii i jak podaje, jest to skuteczne, ponieważ kilka dni po przekazaniu informacji o lokalizacji bazy wojskowej na terenie Melitopola, ta została wysadzona w powietrze.

Nawet jeżeli wojsko Ukrainy oficjalnie nie potwierdza zaangażowania hakerów w namierzaniu Rosjan, takie działania są skuteczną bronią psychologiczną same z siebie. Z jednej strony bowiem obnaża absolutny brak dyscypliny okupanta, a z drugiej - wprowadza niepokój w jego szeregach. Jak podaje sama grupa, namówienie rosyjskich żołnierzy na przekazanie poufnych informacji jest bardzo proste, co dodatkowo pokazuje, że w szeregach agresora mało jest regularnego wojska. Oczywiście, grupa nie zajmuje się tylko tym. Hackyourmom brało także udział w pozyskaniu ważnych danych dotyczących firm zaopatrujących wojska rosyjskie w sprzęt, a także - w hakowaniu rosyjskiej telewizji państwowej.

Trzeba jednak przyznać, że pomysł z fałszywymi profilami jest naprawdę przemyślany i jeżeli jest faktycznie tak skuteczny, jak twierdzi grupa, to pokazuje, że pomimo upływu lat, wciąż najsłabszym ogniwem każdego systemu zabezpieczeń jest... człowiek.

Źródło

Stock image form Depositphotos