Netflix z nagrodą za najlepszą animację. Zwyciężyła adaptacja gry

Za nami pierwsze dwa dni ceremonii przyznawania „telewizyjnych Oscarów”. W sobotę odbyła się jedna z trzech konferencji, na której przyznano między innymi nagrody za najlepszą animację. Wielkim wygranym tej kategorii okazał się Netflix, zdobywając pierwsze miejsce za oparty na League of Legends serial Arcane. To pierwsze takie zwycięstwo platformy streamingowej w historii.

Arcane lepsze niż Rick and Morty

Kto mógłby się spodziewać, że animacja startująca z budżetem 2 tysięcy dolarów zdobędzie statuetkę Emmy? Riot Games i odpowiedzialne za projekt studio Fortiche Production, mogą dziś świętować historyczne zwycięstwo. Serial stworzony na podstawie kultowej gry MOBA okazał się najlepszą animacją roku i mówiąc szczerze, nie ma się co dziwić. Arcane zebrało świetne oceny od krytyków i widzów, głównie dzięki fantastycznej oprawie wizualnej i umiejętnemu oddaniu oryginalnego klimatu.

Konkurencja była wymagająca. W szranki z Arcane stanęły takie produkcje jak Rick and Morty, The Simpsons, Bob's Burgers czy marvelowskie What if… ? jednak to właśnie przygody Vi i Jinx zdobyły serca jury. Chyba zgodzicie się, że to nagroda w pełni zasłużona.

Arcane to serial luźno oparty na lore League of Legends, po brzegi dopakowany lokacjami i postaciami znanymi z gry. Pierwszy sezon może pochwalić się oceną 9/10 na IMBd i wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się kontynuacji. Riot Games nabyło bowiem znaczne udziały w studiu Fortiche Production, zapowiadający tym samym wieloletnią współpracę.

Hideo Kojima nazwał adaptację „przyszłością animacji”. A Wy co sądzicie o najlepszej animacji roku? Oglądaliście już Arcane, czy może zachęceni nagrodą Emmy zabierzecie się za nią dopiero teraz?

Obrazek wyróżniający: Netflix