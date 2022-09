a2mobile dodaje po 100 GB do każdego z pakietów w swojej ofercie na kartę

W ostatnim czasie operatorzy, głównie infrastrukturalni - Orange, Play, Plus i T-Mobile rozdają gigabajty na lewo i prawo swoim klientom ofert na kartę. W ich ślad idzie właśnie a2mobile, choć w nieco ograniczonym zakresie.

a2mobile to oferta na kartę, ale operator ten skupia się w niej przede wszystkim na pakietach. Mamy ich aż pięć i wszystkie zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS.

W trzech najtańszych pakietach - za 19,90 zł, 24,90 zł i 29,90 zł dostępny jest limit transferu danych w każdej technologii, bez 5G na poziomie odpowiednio 10 GB, 20 GB i 30 GB.

Z kolei w dwóch najdroższych pakietach za 44,90 zł i 59,90 zł - 50 GB i 100 GB, już z dostępem do 5G (zasięg sieci Plus).

Nazwa pakietu Ilość danych wysłanych i odebranych w Polsce (bez limitu prędkości) przyznana w ramach pakietu Dodatkowy Pakiet Danych wysłanych i odebranych w Polsce (bez limitu prędkości) przyznany dodatkowo w ramach Oferty promocyjnej Niewyczerpalne Wszystko 100 GB 100 GB 100 GB Niewyczerpalne Wszystko 50 GB 50 GB 100 GB Niewyczerpalne Wszystko 29,90 30 GB 100 GB Niewyczerpalne Wszystko 24,90 20 GB 100 GB Niewyczerpalne Wszystko 19,90 10 GB 100 GB

Od września do końca października w każdym z tych pakietów dodawany będzie dodatkowy pakiet 100 GB transferu danych na pełnej dostępnej prędkości. Przy czym w pierwszej kolejności zużywany będzie transfer z pakietu.

Tak więc dużo większy transfer dostępny będzie dla klientów tego operatora przez najbliższe dwa miesiące. To dużo mniej niż u wspomnianych operatorów z "wielkiej czwórki". Niemniej pamiętajmy, że a2mobile również przez okres wakacji podwajał wszystkim swoim klientom transfer danych z pakietu, czyli to kolejna dla nich dawka gigabajtów. Można więc przypuszczać, że i po okresie aktualnej promocji będą mogli oni liczyć na kolejne bonusy zwłaszcza, że to będzie już okres przedświąteczny.

Źródło: a2mobile.