Cyfrowe waluty szkodzą Ukrainie. Kraj nakłada blokadę na zakupy krypto za lokalną walutę

Ukraina pokładała wielkie nadzieje w kryptowalutach, które miały być okazją do podreperowania nadwyrężonej wojną gospodarki. Jak się jednak okazuje, mogą one nieść więcej szkód niż korzyści. Ukraiński bank narodowy podjął zaskakującą decyzję. Zakup kryptowalut za hrywny został wstrzymany.

Zakup kryptowalut za hrywny zostaje wstrzymany

Agresja Rosji na Ukrainę trwa nieprzerwanie, a konflikt z dnia na dzień zaostrza się. Krajowa gospodarka potrzebuje zmian, które uchronią ją od załamania. Z uwagi na powyższe, Narodowy Bank Ukrainy wprowadził zakaz kupowania kryptowalut za lokalną walutę. Decyzja jest szczególnie zaskakująca z uwagi na fakt, że to właśnie Ukraina w ubiegłym roku zalegalizowała i uregulowała krajowy rynek krypto. Waluty cyfrowe niezwykle ważne były także na początku konfliktu. Ukraina otrzymywała miliony w kryptowalutach z międzynarodowych zbiórek i dotacji. W tym celu powstał nawet specjalny fundusz Crypto Fund of Ukraine. Teraz jednak podejście kraju nieco się zmieniło. Aby powstrzymać bezproduktywny odpływ kapitału z kraju, zakup krypto za hrywny zostaje wstrzymany do odwołania.

Pozytywna wiadomość dla krypowalutowych inwestorów jest jednak taka, że zakazy nie obejmują innych walut. Choć warto zauważyć, że tu także wprowadzono pewne ograniczenia. Miesięczny limit transakcji został ograniczony do 100 tysięcy hrywien, który obejmuje także przelewy transgraniczne peer-to-peer. Nowe prawo ma zostać zniesione po zakończeniu wojny i ustabilizowaniu krajowej gospodarki.

