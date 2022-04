Kryptowaluty, blockchain, NFT - te pojęcia to już nasza codzienność. Dla jednych to jedna z najważniejszych od lat rewolucji w świecie cyfrowym, dla drugich niezrozumiałe mechanizmy wykorzystujące różnego rodzaju narzędzia do zarabiania pieniędzy. I choć w ostatnim tygodniach kryptowaluty i NFT przynoszą wiele dobrego w kwestii pomocy finansowej Ukrainie, wciąż dla wielu są tematem kontrowersyjnym - szczególnie w przypadku tokenów. "Nowoczesne dzieła sztuki" nie do końca wiedzą czym chcą tak naprawdę być. Podobnie jak ich właściciele, o czym, w ostatnim czasie, przekonał się jeden z nich. Chciał sprzedać NFT za 48 mln USD - dostał ofertę na 280 dolarów. Nie da się jednak ukryć, że kryptowaluty, blockchain, NFT i wszystkie inne innowacje cyfrowe zostaną one z nami na długo. Świadoma jest tego Opera, która na początku roku zaprezentowała specjalna wersję swojej przeglądarki ułatwiającą poruszanie się w świecie Web3 i kryptowalut.

Zainteresowanie Web3 stale rośnie, jednak żadna z oferowanych obecnie przeglądarek nie jest tak skonstruowana, aby zapewnić płynne i bezpieczne korzystanie z internetu jutra. Nasz projekt umożliwia użytkownikom prostsze, szybsze i bardziej prywatne środowisko Web3. Dzięki nowej Operze pierwsze kroki każdego nowicjusza w tym ekosystemie stają się łatwiejsze. ​​Web3 musi być rozumiały w użyciu, tylko tak zdecentralizowana sieć może być w pełni zdemokratyzowana i osiągnąć swój maksymalny potencjał.

- tak o swoim pomyśle na stworzenie przeglądarki internetowej z łatwym dostępem do kryptowalut mówił kilka miesięcy temu Jorgen Arnesen, EVP Mobile w Opera. Z Opera Crypto mogli już korzystać użytkownicy smartfonów z Androidem, komputerów z systemem Windows oraz MacOS. Teraz przyszła pora na iPhone'a i iPada.

Opera Crypto już na iOS. Przeglądarka z kryptowalutami dostępna jest w App Store

Opera Crypto Browser, którą pobierzecie już na wszystkich najważniejszych platformach (Android, iOS, macOS, Windows) to także bezpośredni dostęp do zdecentralizowanych giełd (DEX), NFT opartych na Web3 i dAppów, do gier. Przeglądarka oferuje również zintegrowaną obsługę Telegrama, Messengera, WhatsAppa, Discorda i Twittera - dostępną bezpośrednio z paska bocznego. Do tego bezpłatny VPN, Ad Blocker i Tracker Blocker. Wbudowany i niepowierniczy portfel początkowo wspierał Ethereum w wersji beta, ale stale rozszerza swoją interoperacyjność o główne blockchainy i systemy nazw domen. Wszystko za sprawą współpracy Opery z Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake, ENS i wieloma innymi.

Portfel obsługuje zarówno wymienne (ERC-20), jak i niewymienne standardy, w tym tokeny ERC-721 oraz ERC-1155, które pojawią się już w pierwszym kwartale 2022 r. Umożliwia również użytkownikom kupowanie kryptowalut za pośrednictwem wbudowanej rampy fiat-to-crypto, a także ułatwia bezpośrednią wymianę crypto-to-crypto oraz przesyłanie kryptowalut. Można również sprawdzić swoje saldo oraz aktualne opłaty gas, a nawet uzyskać dostęp do wbudowanej galerii NFT. Kompatybilność z Ethereum Layer 2, takimi jak Polygon, ma też rozwiązywać jeden z najważniejszych problemów związanych z technologiami blockchain. Chodzi oczywiście o kwestię śladu węglowego oraz wysokich kosztów środowiskowych przeprowadzania transakcji.