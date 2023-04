Kod paskowy 2D w sprzedaży detalicznej. Co to takiego?

Kod paskowy 2D (ang. 2D barcode) będzie zawierał informacje na osiach poziomej i pionowej, zapewniając bardziej wszechstronne i interaktywne doświadczenie dla konsumentów. Nowe kody umożliwią również sklepom natychmiastową reakcję na wycofanie produktów oraz identyfikację wadliwych elementów. Rewolucyjne też będzie oferowanie specjalnych rabatów na produkty, których data przydatności do spożycia zbliża się ku końcowi.

W przeciwieństwie do podstawowego kodu kreskowego UPC, który jest drukowany na praktycznie każdym produkcie konsumenckim na świecie, kod dwuwymiarowy pozwoli konsumentom dotrzeć do znacznie większej ilości informacji — nie tylko na temat szczegółowego składu, ale także dodatkowej warstwy informacji, jak chociażby... przepisów z wykorzystaniem produktu. Ponadto ma te być niejako "interaktywny". Producenci będa mogli oferować za ich pośrednictwem punkty lojalnościowe, konkursy i kupony. Mechanika kodowania informacji na obu wymiarach kodu, którym tym razem przyjmie formę kwadratu, umożliwi firmom dostarczenie bardziej kompleksowych informacji na temat ich produktów.

Kto już korzysta z kodów kreskowych 2D?

Puma jest pierwszą firmą, która ogłosiła, że używa kodów dwuwymiarowych w swoich sklepach i produktach. Na start — wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Połączy je z informacjami na temat działań związanych ze zrównoważonym rozwojem i materiałami używanymi w produktach.

Ponadto kody paskowe 2D są używane w Australii i Nowej Zelandii do informowania o świeżości produktów mięsnych i wędliniarskich. W Japonii sprzedawcy wykorzystują je do rabatów dla produktów spożywczych, których okres przydatności do spożycia wynosi mniej niż trzy dni.

GS1 US to organizacja która zajmuje się ujednoliceniem i standaryzacją systemów identyfikacji, kodowania i wymiany informacji o produktach, usługach i lokalizacjach na całym świecie. Wydała ona ostatnio "testowe narzędzie umiejętności kodowania", które pomoże detalistom ocenić swoją gotowość do przejścia na kody paskowe 2D. Możemy oczekiwać, że wkrótce zaczniemy widzieć więcej produktów z takim rozwiązaniem (lub dwoma standardami), ponieważ rewolucja powoli się rozpoczyna. Kiedy wypłynie na szeroką skalę i trafi także do nas? Czas pokaże - ale to prawdopodobnie kwestia najbliższych lat.