Disney+ zdradza tajniki pracy największego twórcy w historii. Zobacz jak powstawały popularne dzieła

Hideo Kojima to jedna z największych postaci w historii branży

Hideo Kojima jest wielkim twórcą gier wideo i jedną z najważniejszych osób w tej branży — co do tego nikt nie ma wątpliwości. Dość ekscentrycznego Japończyka z mnóstwem dziwnych pomysłów można lubić lub też niekoniecznie, lecz trzeba przyznać, że w kwestii gier wideo już zdołał zapisać się na kartach historii. Teraz stał się on centralną postacią dokumentu dostępnego na Disney+.

Hideo Kojima: Connecting Worlds — bo taki właśnie tytuł nosi ten dokument — to filmowy portret, który oddaje fascynującą historię człowieka, który w znacznym stopniu zdefiniował krajobraz światowego gamingu, kreując tak kultowe dzieła jak cała seria Metal Gear Solid czy niezwykle filmowa i pod wieloma względami niepowtarzalna gra Death Stranding.

Dokument najwyższej klasy o tak kreatywnym człowieku — to nie może się nie udać

Dokument, którego reżyserią zajął się Glen Milner, skupia się na powstaniu studia Kojima Productions po raczej średnio sympatycznym zakończeniu współpracy z Konami, co stanowiło dość kulminacyjny moment w karierze Hideo Kojimy. Dodatkowo, dokument przybliża widzom pierwsze kroki tej legendarnej postaci w branży gier komputerowych oraz fragmenty z jego dzieciństwa, które wywarły wpływ na jego przyszłe dokonania.

Historia Hideo Kojimy to niewątpliwie intrygująca opowieść, a Disney+ zrealizował ją tak, żeby była jak najbardziej bogata w szczegóły. Dokument — jak dumnie oznajmia producent — zaciekawi nie tylko graczy, ale również każdego, kto jest zainteresowany odkryciem, jak determinacja w realizacji swoich pasji może prowadzić do osiągnięcia znaczących sukcesów. Film już dziś jest dostępny na platformie VOD i możemy go obejrzeć w japońskiej (oryginalnej) i angielskiej wersji językowej.

