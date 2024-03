HBO Max nowości marzec 2024. Lista premier – nowe filmy i seriale

Marzec na HBO Max to prawdziwa uczta dla kinomanów. W pierwszej połowie miesiąca platforma wzbogaci się o szereg nowych tytułów, w tym oczekiwany serial "Reżim" oraz dwie serie "Chyłka". Dodatkowo, widzowie będą mieli okazję zanurzyć się w światach stworzonych przez Christophera Nolana, a także cieszyć się klasykami takimi jak kolejne odsłony "RoboCopa" i zupełny hit prosto "Wonka".

“Reżim”, którego premiera odbędzie się 4 marca, to serial, który z pewnością przyciągnie widzów swoją intrygującą fabułą i dynamiczną akcją. Opowiada historię upadku współczesnego reżimu autorytarnego. W rolach głównych zobaczymy niezrównaną Kate Winslet. Kolejną atrakcją są dwa sezony serialu "Chyłka", gdzie prawnicy z Kancelarii Żelazny & McVay podejmują się obrony oskarżonego o brutalne morderstwo.

Nowe seriale i filmy na HBO Max marzec 2024

Dwa sezony serialu "Chyłka", dostępne od 7 marca, to adaptacja znanej serii prawniczej spod pióra Remigiusza Mroza, która zyskała szerokie grono fanów dzięki skomplikowanym zagadkom kryminalnym i charyzmatycznej, choć skomplikowanej postaci głównej bohaterki. W nią wciela się Magdalena Cielecka. Seria ta jest dowodem na to, że polskie produkcje mogą konkurować z najlepszymi światowymi formatami, oferując widzom inteligentną rozrywkę na najwyższym poziomie.

Miłośnicy science fiction z pewnością docenią powrót “RoboCop”, dostępnego od 1 marca. Film ten, będący mieszanką akcji i futurystycznej dystopii, przedstawia historię policjanta, który po śmiertelnym wypadku zostaje przekształcony w cyborga walczącego z przestępczością. “RoboCop” to nie tylko film akcji, ale także komentarz społeczny, który porusza kwestie etyki i technologii. Cała trylogia "RoboCopa" trafi na platformę.

Już 9 marca widzowie będą mogli zanurzyć się w światy stworzone przez Christophera Nolana. "Dunkierka" to opowieść o ewakuacji alianckich żołnierzy podczas II wojny światowej, która zachwyca realizmem i intensywnością scen batalistycznych. "Interstellar" zabiera nas w podróż międzygwiezdną w poszukiwaniu nowego domu dla ludzkości, prezentując przy tym zadziwiające wizje przyszłości i głębokie przemyślenia na temat ludzkiej egzystencji.

"Tenet" to zawiła historia o agencie próbującym zapobiec III wojnie światowej, która bawi się koncepcją czasu i przestrzeni. "Incepcja" to thriller psychologiczny, w którym śledzimy złodzieja, który włamuje się do umysłów, a "Prestiż" to opowieść o rywalizacji dwóch magików, która eksploruje tematy obsesji, poświęcenia i poszukiwania doskonałości. Fani produkcji Christophera Nolana na pewno będą zadowoleni, że mogą powtórzyć te hity jeszcze raz w ramach abonamentu i pokazać je innym.

Nie zabraknie również czegoś dla młodszych widzów, choć nie tylko. “Wonka”, który pojawi się 8 marca, to film opowiadający o początkach słynnego producenta czekolady, Willy’ego Wonki, i jego magicznej fabryki. To produkcja, która z pewnością zachwyci nie tylko dzieci, ale i dorosłych, swoją barwną scenografią, oryginalną muzyką i uroczym przesłaniem. Produkcja zmierza na HBO Max prosto z kina.

HBO Max nowości - seriale w marcu

Reżim (The Regime) - Sześcioodcinkowa czarna komedia, która opowiada historię upadku współczesnego reżimu autorytarnego. Kate Winslet w rolach głównych.

HBO Max nowości - filmy w marcu

Pan Peabody i Sherman (Mr Peabody & Sherman) - Pan Peabody i jego psotny chłopiec Sherman używają wehikułu czasu – Wabaca – aby przeżyć najbardziej szokujące przygody znane człowiekowi i psu.

(Oh My Goodness!) - Pięć zakonnic postawiło sobie za cel wygranie ważnego wyścigu kolarskiego, aby zebrać pieniądze na remont hospicjum. Charlie i fabryka czekolady (Charlie and the Chocolate Factory) - Magiczna opowieść o przygodach małego chłopca, który wraz z czwórką innych dzieci poznaje sekrety królestwa czekoladowych łakoci...

HBO Max nowości - dokumenty w marcu

Pianoforte - Opowieść o dorastaniu młodych pianistów, którzy biorą udział w legendarnym Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.

