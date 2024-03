Na te filmy i seriale wszyscy czekali - mocne premiery w tym tygodniu

Strefa interesów

W filmie „Strefa Interesów” Jonathan Glazer ukazuje pozornie normalne życie rodziny w czasach nazistowskich Niemiec, gdzie Rudolf Höss, komendant obozu Auschwitz-Birkenau, prowadzi spokojną egzystencję z żoną i dziećmi. Banalność codzienności zatacza krąg wokół nich, izolując ich od brutalnej rzeczywistości. Tylko dym z kominów obozowych przerywa ich sielankę. Czy możliwe jest zachowanie rajskiej atmosfery w cieniu piekła? Film nagrodzony Grand Prix w Cannes to przemyślana refleksja nad ludzką moralnością i obozową rzeczywistością.

Od 8 marca w kinach

Biała odwaga

Historia burzliwej miłości i braterskiego konfliktu przeplata się z dramatami dwóch góralskich rodów w czasach II wojny światowej. Opowieść ukazuje nam nie tylko rozmach wydarzeń, ale także osobiste tragedie, poświęcenia oraz zdrady, które rzucają cień na kolejne pokolenia. Twórcy filmu stawiają na wagę trzech podstawowych wartości: miłość, więzy rodzinne i lojalność wobec tradycji oraz ojczystej ziemi. Dzieje Podhala w okresie wojny są tu miejscem, gdzie splatają się losy ludzi, a każde działanie może mieć dalekosiężne konsekwencje dla całej społeczności. W głównych rolach zobaczymy m. in. Filipa Pławiaka, Sandrę Drzymalską, Jakuba Gierszała, Juliana Świeżewskiego, a także Adama Woronowicza i Wiktorię Gorodecką. Reżyserem i autorem zdjęć jest Marcin Koszałka.

Od 8 marca w kinach

Kung Fu Panda 4

Smoczy Wojownik zostaje zaskoczony nietypowym wezwaniem przeznaczenia - ma dać sobie spokój i objąć rolę duchowego przywódcy Doliny Spokoju. Jednakże, PO nie jest specjalistą od duchowego przywództwa, co stwarza pewne komplikacje. Musi szybko znaleźć i wyszkolić następnego Smoczego Wojownika, zanim obejmie nowe stanowisko. Problemy pogłębia pojawienie się czarodziejki-Kameleona, która potrafi zmieniać się w różne stworzenia. W takiej sytuacji PO musi szukać pomocy, a ta znajduje się w postaci bystrej lisicy o imieniu Zhen. Ich komediowy duet będzie musiał połączyć siły, aby ochronić Dolinę Spokoju przed Kameleoną. W trakcie walki PO odkryje, że przyjaźń może pojawić się w najmniej spodziewanych momentach.

Od 8 marca w kinach

Reżim

W serialu ukazano rok w życiu pałacu w upadającym reżimie autorytarnym we wschodniej Europie. Kanclerz Elena Vernham, nie opuszczając pałacu przez długi czas, stopniowo staje się coraz bardziej paranoiczna i niestabilna. Szuka ona nieoczekiwanego sojusznika w osobie nieprzewidywalnego żołnierza Herberta Zubaka. Jednakże, wpływ Zubaka na kanclerz rośnie, co prowadzi do tego, że próby Eleny rozszerzenia swojej władzy kończą się rozpadem pałacu i kraju wokół niej.

Od 4 marca na HBO Max

Dżentelmeni

W serialu bazującym na filmie z 2019 roku pt. "Dżentelmeni", Eddie Horniman niespodziewanie dziedziczy duże posiadłości wiejską po swoim ojcu, tylko po to, by odkryć, że jest ona częścią imperium handlu marihuaną. Dodatkowo, szereg podejrzanych postaci z brytyjskiego podziemia przestępczego także chce mieć udział w operacji. Determinowany, by uwolnić swoją rodzinę od ich wpływu, Eddie próbuje grać wśród gangsterów według ich własnych reguł. Jednakże, gdy zostaje wciągnięty w świat przestępczości, zaczyna zaskakująco dobrze się w nim odnajdować.

Od 7 marca w kinach

Śmierć i inne szczegóły

W serialu śledzimy losy Imogene Scott, która nagle znajduje się w nieodpowiednim miejscu i czasie - na luksusowym statku na Morzu Śródziemnym, gdzie dochodzi do tajemniczego morderstwa. Gdy Imogene zostaje główną podejrzaną, desperacko stara się udowodnić swoją niewinność. Jednakże, aby to zrobić, musi nawiązać nietypowy sojusz z legendarnym detektywem Rufusem Cotesworthem - osobą, którą zazwyczaj gardzi. Wspólnie przeczesują gąszcz zawiłych relacji, ukrytych sekretów i fałszywych tropów, próbując odkryć prawdę o morderstwie.

Od 5 marca na Disney+