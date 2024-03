Netflix zaszalał – tak dziwnego serialu jeszcze nie było

Netfliks ma w swojej bibliotece kilka dziwacznych produkcji, takich jak Is It Cake?, czyli reality show, w którym zwodnicy muszą zgadnąć, czy dany przedmiot jest ciastem, lub serial Sexy Beasts, przedstawiający randki w ciemno z ludźmi przebranymi za upiorne kreatury. Cóż, najwyraźniej ta osobliwa nietypowość ogląda się dobrze, bo do oferty Netfliksa już niebawem trafi serial, opowiadający o dziewczynie, zamienionej w… nuggetsa.

O kobiecie, która została fast foodem

Istnieje taka niepisana zasada, że to, co dla nas wyjątkowo dziwne, zazwyczaj pochodzi z Azji. Nie inaczej jest tym razem – Chicken Nugget to koreańska produkcja komediowa, skierowana do fanów smażonych kurczaków. No dobra, nie znam faktycznej grupy docelowej, ale fraza z popularnym fast foodem nie jest przypadkowa, bo jedna z bohaterek tego dziwnego serialu zostaje zamieniona w nuggetsa przez tajemniczą maszynę. Zwiastun możecie zobaczyć na poniższym wideo.

Zamiana w kawałek kurczaka w panierce to dopiero początek nieoczekiwanych przygód i cudacznych wydarzeń. Chicken Nugget ma być przy tym zabawną i wzruszającą opowieścią o dwóch mężczyznach, którzy za wszelką cenę chcą uratować bliską osobę od koszmarnej klątwy. Za sterami serialu stanął Lee Byeong-heon, znany z takich produkcji jak Turniej marzeń czy Extreme Job. W obsadzie znalazły się takie nazwiska jak Ryu Seung-ryonga, Ahn Jae-honga, Kim You-jung oraz Ho-yeon Jung, którą możecie kojarzyć z hitowego Squid Game.

Premiera serialu Chicken Nugget została zaplanowana na 15 marca. Dajcie znać, co sądzicie o takim szalonym formacie.

Stock image from Depositphotos