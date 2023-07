Play się odradza - aż 30 tys. bilansu na plus przy przenoszeniu numerów!

30 tys. numerów na plusie (o tyle więcej Play przyjął niż oddał konkurencji w minionym kwartale), to nie lada wyczyn, zważywszy na to, że nie tak dawno operator ten był na minusie co kwartał o takie i większe kwoty przez około dwa lata. Odwrócenie tego trendu to bez wątpienia efekt przejęcia UPC.

Zacznijmy jednak od początku. Dziś UKE udostępnił swój cykliczny - kwartalny, raport z przenoszenia numerów pomiędzy operatorami w II kwartale tego roku.

Łącznie przeniesiono w tym okresie ponad 350 tysięcy numerów, w każdym z miesięcy mniej więcej w podobnej liczbie. Co ciekawe, to już standard w Polsce, kwartał do kwartału tyle samo klientów operatorów w naszym kraju decyduje się na przeniesienie numeru do innego operatora.



W zasadzie można to określać jako niemal doskonałe odzwierciedlenie nastrojów klientów, a także samej, aktualnej oferty poszczególnych operatorów.

Przejęcie UPC przez Play i przenoszenie numerów

Świetnym przykładem jest właśnie Play, który przejął UPC na wiosnę zeszłego roku i niemal z miejsca poprawił swoje statystyki przy przenoszeniu numerów. Wprawdzie cały 2022 rok operator ten zakończył jeszcze z minusowym bilansem (-37741 numerów), ale już w IV kwartale można było zaobserwować odbicie i pierwszy dodatni bilans (+9166 numerów).



Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – IV kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 90804 83130 -7674 Play 96065 105231 9166 Plus 95463 51920 -43543 T-Mobile 56746 75463 18717 Razem 339078 315744 -23334

Nie inaczej było w I kwartale 2023 roku, ale już z dwa razy lepszym wynikiem.



Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – I kwartał 2023 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 93729 76778 -16951 Play 93870 112276 18406 Plus 92662 54116 -38546 T-Mobile 58477 72411 13934 Razem 338738 315581 -23157

Ale prawdziwy skok przyjętych pod swoje skrzydła klientów, Play odnotował w minionym II kwartale tego roku. Oddał konkurencji w tym czasie 80 tys. numerów, ale przyjął aż 110 tys. - najwięcej ze wszystkich operatorów, w zasadzie dużo więcej niż pozostali.



Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – II kwartał 2023 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 84003 75388 -8615 Play 79723 110721 30998 Plus 97783 44403 -53380 T-Mobile 64343 69080 4737 Razem 325852 299592 -26260

Nieznaczny bilans na plus miało też T-Mobile, ale operator ten regularnie - od wprowadzenia nielimitowanych taryf, notuje dodatni bilans przy przenoszeniu numerów. Jednak nie tak duży jak Play obecnie, z czego to wynika?

Przede wszystkim, bezpośrednio po przejęciu UPC, Play zaoferował klientom tego operatora korzystających z internetu stacjonarnego czy telewizji, abonament komórkowy za darmo na dwa lata lub 9 miesięcy - w zależności od posiadanego pakietu (więcej o tym w tym tekście)



Pierwszy efekt było już widać w IV kwartale zeszłego roku. Z kolei we wrześniu 2022 roku, weszła nowa oferta na abonament komórkowy w UPC, w której to klienci mogli wykupić go za 30 zł taniej niż standardowe ceny w Play (więcej szczegółów tutaj). Ta oferta jest dostępna do dzisiaj, chociaż jest już ukryta na stronie - klienci UPC muszą się zalogować, by ją zobaczyć.



Jak długo taki trend się utrzyma? Trzeba powiedzieć, że 30 zł za abonament z taką zawartością to lepsza opcja niż oferta na kartę, więc myślę, że Play będzie starał się jak najdłużej ją utrzymać, przynajmniej do czasu, kiedy będzie dawać takie właśnie efekty.

Co z operatorami wirtualnymi? Jak widać w powyższych tabelkach, odpowiadają oni za niewielką liczbę przenoszonych numerów. Niemniej najlepszy bilans odnotowali tacy operatorzy jak Premium Mobile - 5 695 numerów na plusie, Viking Mobile - 4 785, Vectra - 4 549, Netia - 3 878, Lajt Mobile - 1 493, Canal+ - 1 266. W raporcie za II kwartał 2023 rok, pojawiła się też spółka Tide Software Sp. z o.o. z 7 570 numerami na plusie, ale to firma, która trudni się tylko masową wysyłką wiadomości SMS/MMS - TideMobile.