Ceny wszystkich abonamentów Play obniża teraz klientom UPC o 30 zł

Pod koniec maja Play zaprezentował pierwszą nową ofertę po finalizacji transakcji przejęcia UPC, która miała miejsce 1 kwietnia tego roku.

Efekty tej nowej oferty w wynikach za II kwartał były szczątkowe, „załapał” się tylko czerwiec, ale Play raportował pod koniec sierpnia wzrost liczby klientów mobilnych o prawie 8%, a stacjonarnych (UPC) o 4%. Myślę, że wyniki za cały III kwartał powinny być jeszcze lepsze. Niemniej Play już pracuje nad powiększeniem bazy klientów w IV kwartale, dzięki nowej ofercie.

Wróćmy jednak najpierw do poprzedniej oferty dla klientów UPC. Po przejęciu przez Play, klienci UPC już korzystający z usług tego operatora kablowego mogli wykupić sobie numer w Play - w dowolnym abonamencie, nie płacąc za niego przez 9 miesięcy. Z kolei nowi klienci UPC, którzy wybrali ofertę ze światłowodami z limitem prędkości do 1 Gb/s mogli dobrać sobie abonament w Play za 60 zł, za darmo przez cały okres trwania umowy.

Nowa oferta komórkowa dla klientów UPC

Nowa oferta dla klientów UPC, którzy przeniosą swój aktualny numer do Play, jest jeszcze korzystniejsza, bo operator obniżył miesięczną opłatę o 30 zł. W ten sposób w abonamencie za 60 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 120 GB transferu danych (po pół roku 60 GB) zapłacą o połowę mniej przez całą umowę. Przekładając to na poprzednią ofertę w miejsce 9 miesięcy gratis dostaną 12 miesięcy bez opłat.

Równie atrakcyjnie wygląda teraz abonament, który w Play kosztuje 90 zł miesięcznie. Dla klientów UPC cena obniżona została do 60 zł. W tej cenie oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości oraz 300 GB transferu danych w smartfonie, dochodzi 200 GB na dodatkowej karcie SIM, która można włożyć do mobilnego routera WiFi lub sprezentować komuś w rodzinie, bez dostępu do internetu stacjonarnego.

Co więcej, klienci UPC, którzy zdecydują się na nowy numer w Play lub przeniesienie z oferty na kartę, również mogą skorzystać ze zniżki na abonament o 25 zł. W ten sposób za najtańszy plan za 60 zł w Play, klienci Play zapłacą 35 zł miesięcznie przez cały okres umowy. W każdym więc planie koszt ten będzie większy tylko o 5 zł w porównaniu z ofertą dla przenoszących numer od innego operatora.

Oferta dla nowych klientów UPC i Play

Nie zmieniła się za to oferta dla nowych klientów obu operatorów. Klienci, którzy zamówią jednocześnie nowy numer w Play i zawrą umowę z UPC w ofercie ze światłowodami z limitem prędkości do 1 Gb/s, abonament komórkowy za 60 zł dostaną za darmo na 2 lata.

Natomiast jeśli chcecie w UPC wykupić tylko abonament komórkowy, oferta wygląda identycznie jak na stronach Play, a więc w każdym z dostępnych planów można uzyskać jedynie 10 zł zniżki, pod warunkiem wykupienia usługi online.

Co ciekawe, klienci UPC są tu lepiej traktowani niż klienci Play. Przy założeniu, że w UPC mamy już światłowody z limitem prędkości do 150 Mb/s za 40 zł, abonament w Play za 60 zł dostaniemy za 30 zł, razem więc zapłacimy 70 zł miesięcznie. Natomiast jeśli mamy już abonament w Play za 60 zł i zechcemy dobrać do niego światłowody UPC z limitem do 150 Mb/s, łącznie zapłacimy za taki zestaw 90 zł, ewentualnie 80 zł w przypadku, gdy ten sam abonament w Play wykupiliśmy online za 50 zł miesięcznie.

Źródło: UPC.