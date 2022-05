Połączenie Play i UPC - klienci za darmo skorzystają z usług przez 2 lata!

Play i UPC zorganizowali dziś w warszawskiej galerii Arkadia, pierwszą konferencję po finalizacji fuzji, która to miała miejsce 1 kwietnia. Ogłoszono dziś świetną promocję dla klientów korzystających z najwyższych taryf w Play i UPC - obecnych i przyszłych

Nie było mocnego uderzenia w postaci dołączenia do oferty subskrypcji Disney+, ale sprawa jest otwarta w przyszłości, a na dziś z mega oferty mogą skorzystać klienci obu operatorów.

Abonament komórkowy za darmo na 2 lata dla klientów UPC

Zaczynamy od klientów UPC. Wszyscy klienci, którzy już teraz korzystają z internetu stacjonarnego z limitem prędkości do 1 Gb/s lub zamówią nową umowę na ten plan, który kosztuje 79,99 zł miesięcznie, mogą od jutra zamówić abonament komórkowy w Play - nielimitowane połączenia komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i transfer danych na pełnej prędkości do 60 GB, zupełnie za darmo, na cały okres umowy.

To pierwsza tego typu oferta na rynku - jeśli dobrze pamiętam, w której za darmo dostajemy abonament na całą umowę. Abonament ten w Play kosztuje 60 zł miesięcznie, tak więc klienci UPC mogą tym samym zaoszczędzić prawie 1,5 tys. zł.

Internet stacjonarny za darmo na 2 lata dla klientów Play

Z kolei klienci Play, którzy na dziś korzystają z abonamentu głosowego Homebox (nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS, 150 GB transferu danych w smartfonie i 200 GB na dodatkowej karcie SIM do routera), kosztującego 80 zł miesięcznie - czyli podobnie jak internet w UPC, mogą zamówić ofertę internetu stacjonarnego z limitem prędkości do 300 Mb/s.

Abonament ten aktualnie kosztuje w UPC 49,99 zł, więc klienci Play mogą liczyć na oszczędność na poziomie 1,2 tys. zł przez cały okres umowy. Tutaj również oczywiście promocja ta dotyczy również nowych klientów, którzy podpiszą teraz nową umowę na abonament głosowy w Play.

Podobna oferta obowiązuje w ofercie dla klientów biznesowych w Play i UPC.

Co z pozostałymi klientami? Dopytałem o to na konferencji osobę odpowiedzialną z tą łączoną ofertę Play i UPC i uzyskałem odpowiedź, iż w najbliższym czasie pojawi się takowa dla klientów z niższymi planami. Natomiast, jeśli już teraz korzystacie z tańszych planów w UPC i Play, by skorzystać z darmowego abonamentu głosowego lub internetu stacjonarnego, możecie w każdej chwili zmienić swój plan na któryś z wyżej opisanych, nawet w trakcie obowiązującej umowy.