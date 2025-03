iRobot zapowiada nowe roboty sprzątające. Te Roomby zadbają o czystość w tym roku!

Rynek robotów sprzątających rozwija się ostatnio niezwykle dynamicznie. I patrząc na to jak wygląda obecnie można pomyśleć, że pionierzy - firma iRobot - została nieco w tyle. Prawda jest jednak taka, że oni też nie zwalniają tempa i właśnie ogłaszają nową linię robotów sprzątających Roomba, która trafi na rynek w tym roku. Nowe modele będą jeszcze lepsze i skuteczniejsze dzięki udoskonalonej nawigacji, wyższej mocy ssącej i innowacyjnym funkcjom, które sprawiają, że sprzątanie staje się w pełni bezobsługowe. Oto jakie modele przygotowano dla nas na ten rok!

Roboty sprzątające Roomba - oferta na 2025 rok

W 2025 roku firma iRobot wprowadzi do swojej oferty kilka nowych modeli, które mają być dopasowane do potrzeb użytkowników o różnych wymaganiach. Katalog firmy zasilą:

Roomba 105 Combo

Roomba 105 Combo Roomba 105 Combo + AutoEmpty

Roomba 105 Combo + AutoEmpty Roomba 205 Combo

Roomba 205 Combo Roomba Plus 405 Combo + AutoWash

Roomba Plus 405 Combo + AutoWash Roomba Plus 505 Combo + AutoWash

Roomba Plus 505 Combo + AutoWash Roomba Max 705 Vac + AutoEmpty

Nowe modele i nowe rozwiązania. Co zaoferują najnowsze roboty sprzątające Roomba?

Nowe modele Roomba wyposażone zostały w system LiDAR ClearView, który pozwala na szybkie i precyzyjne mapowanie pomieszczeń. To dzięki niemu roboty omijają przeszkody i są w stanie skutecznie zadbać o czystość nawet w całkowitej ciemności. To właśnie on pozwala im bez problemu dostosowywać trasę sprzątania do otoczenia.

W 2025 roku iRobot postawił na zwiększoną moc ssącą, co czyni nowe modele jeszcze bardziej efektywnymi. Ta różni się w zależności od poszczególnych modeli, ale najbardziej imponującym w tym temacie jest bez wątpienia flagowy model Roomba Max 705 Vac, który oferuje imponującą moc 13 000 Pa. To sprawia, że doskonale poradzi sobie nawet z najbardziej uporczywym z kurzem, sierścią zwierząt i innymi zabrudzeniami.

Modele Roomba z funkcją mopowania do naszych podłóg wspomagane są przez SmartScrub. To rozwiązanie, które umożliwia bardziej intensywne dociskanie mopujących padów do podłogi, usuwając nawet najtrudniejsze plamy. Ponadto roboty są wyposażone w obrotowe pady mopujące DualClean, które zapewniają dwukrotnie skuteczniejsze mycie podłogi.

Nowoczesne stacje dokujące AutoEmpty i AutoWash pozwolą zapomnieć o przyziemnych obowiązkach takich jak ich ręczne opróżnianie nawet przez 75 dni. Modele z funkcją mopowania dodatkowo oferują pranie i suszenie padów mopujących, co gwarantuje nie tylko wygodę, ale także higienę.

Nowe roboty zapowiadają się ciekawie, a sam producent już wielokrotnie pokazał, że stać go na wiele. Niestety, póki co nie wiemy nic na temat ani ich dostępności, ani cen. Więcej informacji otrzymamy w przyszłym tygodniu, 18 marca 2025 roku!