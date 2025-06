Gaming na najwyższym poziomie. Te myszki dają realną przewagę!

Myszka komputerowa dla graczy bez limitu ceny

W świecie gier komputerowych myszka to nie tylko akcesorium — to przedłużenie dłoni. Jeśli grasz na serio i chcesz wyciągnąć z rozgrywki maksimum, warto zainwestować w sprzęt, który nie zawiedzie w kluczowym momencie. Dla wielu graczy myszka komputerowa to kluczowy element wyposażenia – szczególnie w grach wymagających precyzji. W tym zestawieniu znajdziesz cztery modele z nieco wyższej półki cenowej, które oferują różne podejścia do tematu wydajności i funkcjonalności.

Jeśli grasz dla frajdy, każda myszka będzie w porządku. Jeśli jednak zależy ci na czasie reakcji, precyzji, pewniejszym chwycie lub dodatkowych przyciskach, zobacz, na co warto zbierać kasę.

ASUS ROG Harpe Ace Extreme

Cena: ok. 1100 zł

Harpe Ace Extreme to flagowa gamingowa mysz marki ROG, wyróżniająca się ultralekką konstrukcją (47 g) dzięki zastosowaniu kompozytu z włókna węglowego. Wyposażono ją w precyzyjny sensor optyczny ROG AimPoint Pro o maks. rozdzielczości 42000 DPI, technologię "track-on-glass" oraz polling rate do 8000 Hz w trybie bezprzewodowym. Mysz korzysta z optycznych mikroprzełączników ROG o deklarowanej żywotności 100 milionów kliknięć. Szklane nóżki zapewniają wyjątkowo płynny ślizg. Konstrukcja powstała we współpracy z profesjonalistami e-sportowymi, co przekłada się na ergonomię i stabilność w bardzo dynamicznych grach. Harpe Ace Extreme oferuje trzy tryby połączenia (USB, 2,4 GHz RF i Bluetooth), wsparcie dla ROG Omni Receiver oraz indywidualną kalibrację ustawień przez Aim Lab Settings Optimizer. Do wad myszki należy zaliczyć wysoką cenę i brak rozbudowanego podświetlenia RGB, które nieco rekompensowałoby znaczący wydatek.

Razer Naga V2 Pro

Cena: ok. 700 zł

Naga V2 Pro to mysz zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy korzystają z dużej liczby skrótów w grach MMO lub MOBA. Urządzenie oferuje trzy wymienne panele boczne z 2, 6 lub 12 przyciskami, co pozwala dopasować układ do konkretnego scenariusza użycia. Zastosowano tu sensor Focus Pro 30K, który zapewnia wysoką precyzję działania, a także trzy tryby połączenia: przewodowy przez USB-C, bezprzewodowy HyperSpeed oraz Bluetooth. Mysz wyposażona jest w kółko przewijania HyperScroll Pro z możliwością regulacji trybu pracy i oporu. Bateria pozwala na nawet 150 godzin pracy w trybie 2,4 GHz lub 300 godzin przez Bluetooth. Wśród zalet wymieniane są m.in. solidna konstrukcja, ergonomiczny kształt i wsparcie dla bezprzewodowego ładowania (wymaga oddzielnej podstawki). Minusem może być wysoka masa (ok. 134 g), ograniczający polling rate do 1000 Hz oraz konieczność korzystania z oprogramowania Razer Synapse do pełnej konfiguracji.

Razer Viper V3 Pro

Cena: ok. 700 zł

Model Viper V3 Pro został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, dla których liczy się jak najmniejsza waga i maksymalna szybkość reakcji. Mysz waży zaledwie 54 gramy, a zastosowany sensor 35K radzi sobie bez problemu nawet przy prędkości 19,05 m/s. Polling rate wynoszący 8000 Hz pozwala na niemal natychmiastową reakcję kursora. Aktywacja kliknięcia to jakieś 0,2 ms. Konstrukcja chwalona jest za ergonomię – urządzenie dobrze leży w dłoni i zapewnia precyzję ruchów. Wśród wad użytkownicy wskazują wysoką cenę oraz brak łączności Bluetooth, co może ograniczyć jej uniwersalność poza grami.

Logitech G Pro X Superlight 2

Cena: ok. 500 zł

Superlight 2 to odświeżona wersja popularnego modelu myszki marki Logitech, ceniona przede wszystkim za niską wagę (60 g), precyzyjny sensor o maks. rozdzielczości 44000 DPI oraz polling rate sięgający 8000 Hz. Sprawdza się w wielu stylach chwytu i jest często wybierana przez bardziej wymagających graczy, którzy wciąż stawiają na minimalistyczny design. Zastosowane przełączniki hybrydowe zapewniają wyraźny feedback przy kliknięciach. Mysz nie oferuje podświetlenia RGB i ma ograniczoną liczbę przycisków, co może nie odpowiadać graczom MMO lub osobom przyzwyczajonym do bardziej rozbudowanych konstrukcji.

Czy wysoka cena ma przełożenie na jakość?

Dla osób, które grają okazjonalnie, dostępne są tańsze modele oferujące zadowalającą jakość w przedziale 150–250 zł. Natomiast gracze, którzy szukają większej precyzji, lepszego dopasowania do dłoni i niezawodności w dynamicznych tytułach, mogą rzeczywiście odczuć różnicę przy korzystaniu ze sprzętu z wyższej półki. Szczególną uwagę warto zwrócić też na model Razer Naga V2 Pro, gdzie liczy się nie tyle prędkość, ile liczba dostępnych przycisków.

