FC 25 wygrywa w przedbiegach. Największy konkurent się wykruszył

To miał być wielki wrześniowy pojedynek gier piłkarskich, ale niestety EA znów pozostało na arenie bez przeciwnika – przynajmniej na ten moment. Początkowo twórcy UFL zakładali premierę jeszcze przed oficjalnym startem FC 25, bo gra po dwóch testach beta miała być rzekomo gotowa do starcia z konkurencją, ale nagle okazało się, że debiut trzeba przełożyć – i to co najmniej o kilka miesięcy.

Konkurenta FC 25 nie udało się dopracować. Twórcy zapowiadają nowe tryby i poprawę optymalizacji

UFL ma za sobą dwa otwarte testy beta, w których wzięło udziało ponad 2 miliony graczy. Opinie okazały się umiarkowanie pozytywne, ale studio Strikerz było dobrej myśli. Gra miała debiutować 12 września, czyli ponad tydzień przed startem wydania Ultimate EA Sports FC 25. Dziś plany się zmieniły. Na oficjalnym blogu pojawił się bowiem wpis od developerów, który zapowiada poważny poślizg.

„Wasz udział, opinie i pozytywna krytyka były dla nas niezwykle cenne. Nie była to łatwa decyzja, ale po przeanalizowaniu Waszych opinii i wielu danych o grach zdecydowaliśmy się przełożyć premierę UFL. Chcielibyśmy wyjaśnić, dlaczego podjęliśmy tę decyzję i co ona dla Ciebie oznacza” – fragment oświadczenia Strikerz

Negatywne opinie i liczne wskazówki ze strony społeczności zmusiły twórców do przełożenia premiery na grudzień tego roku. Pojawiła się co prawda wzmianka, że gra w obecnej formie mogłaby na upartego pojawić się już na rynku, ale Strikerz postanowiło ostatecznie popracować nad grą kilka miesięcy dłużej. Twórcy chcą poprawić stabilność rozgrywki, dodać nowe tryby i poprawić ogólne wrażenia z gry. Zapowiedziano także kolejne sesje otwartych testów beta, choć bez kontentej daty.

Przypomnijmy, że UFL zostanie wydane w modelu free to play na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nowa data premiery to 5 grudnia 2024.