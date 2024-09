Ta gra to istny wyciskacz łez. Teraz trafi na konsole po 13 latach

W 2011 roku zadebiutowała jedna z najbardziej wzruszających gier, w jakie kiedykolwiek miałem okazję zagrać. Nie dajcie się zwieść niepozornie prostej oprawie – To the Moon to wspaniała opowieść, od której trudno się oderwać. Teraz w końcu będą mieli okazję zapoznać się z nią gracze konsolowi, bo w niedalekiej przyszłości To the Moon zadebiutuje na Xbox Series X/S i PlayStation 5.

To the Moon powraca w odświeżonym wydaniu

To the Moon to dzieło kanadyjskiego projektanta i kompozytora Kana Gao, a zarazem pierwsza komercyjna produkcja studia Freebird Games. To oldskulowa przygodówka nastawiona na fabułę i eksplorację, opracowana w programie do tworzenia klasycznych gier RPG. Nie uświadczycie tam jednak walki z goblinami i krasnoludami – zamiast tego gra pozwoli Wam wcielić się w dwójkę bohaterów: dr Evę Rosalene i dr Neil’a Wattsa.

Para naukowców korzysta z technologii modyfikacji wspomnień, która może zostać wykorzystana do teoretycznego spełniania marzeń. Jest jednak jeden warunek – może zostać użyta tylko wobec osoby na łożu śmierci. Takim też klientem okazuje się John Wyles, czyli owdowiały staruszek marzący o podróży na księżyc. Para bohaterów zagłębia się w odległe zakątki psychiki umierającego mężczyzny, a tam odkrywają… no właśnie – historię, która dogłębnie Was poruszy.

To the Moon to z pewnością nie jest gra dla każdego. Archaiczne mechaniki, tylko tekstowe sekwencje dialogowe, perspektywa izometryczna i potrzeba duuużej wyobraźni. Jeśli macie jednak w sobie odrobinę wrażliwości i potraficie docenić fantastyczną ścieżkę dźwiękową, która nadaje grze rytmu, to w To the Moon zakochacie się bez pamięci.

Obecnie możecie zagrać w To the Moon na PC, Nintendo Switch i urządzeniach mobilnych. Niebawem (być może jeszcze w tym roku) gra zadebiutuje na konsolach nowej generacji. Możemy liczyć na obsługę formatu 16:9, rozdzielczość 4K i częstotliwość odświeżania do 120 Hz, a także obsługa haptyki w kontrolerach DualSense.