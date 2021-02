Wkrótce łatwo udostępnisz innym swoje aplikacje z Google Play

Udostępnianie działa dziecinnie prosto, ale jest też pewien haczyk. Po pierwsze: jak to Google ma w zwyczaju, wprowadza je falami (póki co wygląda na to, że otrzymali ją tylko użytkownicy korzystający z Pixel 4a 5G i najnowszej wersji systemu). Po drugie — nie będzie ona wspierać wszystkich aplikacji. I tak – płatne aplikacje nie będą w ten sposób działać, co… jest na swój sposób zrozumiałe, prawda? Dlatego tak jak wspominałem wcześniej — w przypadku dobrego połączenia z internetem jest raczej bezużyteczna. Ale kiedy mowa o gorszym dostępie do sieci czy dalekich podróżach — okazuje się ona na wagę złota. Jako użytkownik ekosystemu Apple to właśnie wtedy najczęściej korzystam z AirPlay, choć niestety — w tej formie aplikacji udostępniać się (niestety) tam nie da.

