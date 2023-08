Nowy Ubuntu 22.04.3 LTS już jest. Oto nowości i zmiany

Ci, którzy szykują się do migracji na Ubuntu 22.04 LTS z pewnością docenią to wydanie. Obejmuje ono bowiem wszystkie istotne poprawki i usprawnienia: w ISO jest po prostu wszystko to, co jest potrzebne użytkownikowi. To zaś przekłada się na to, że czas ogólnej instalacji Ubuntu ulega zredukowaniu, ponieważ liczba dodatkowych plików koniecznych do pobrania z Internetu (i zainstalowania) jest mniejsza.

Pełna lista poprawek i nowości jest dostępna na platformie Ubuntu Discourse - tam entuzjaści mogą znaleźć wszelkie informacje dotyczące tego, co zmieniło się w tym jednostkowym wydaniu. Lista jest całkiem długa - dlatego zamiast umieszczać ją w tym tekście, po prostu zostawimy Wam do niej link. Jeżeli jesteście ciekawi - kliknijcie tutaj po więcej informacji. Równolegle z aktualizacją "głównego" systemu, zostały również uaktualnione jego oficjalne warianty: Kubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu MATE, Lubuntu, Ubuntu Kylin, Ubuntu Studio oraz Xubuntu. Zaktualizowane wersje dostępne są również dla produktów Ubuntu Server i Cloud - Canonical nie zapomina również o poprawkach w ultraprofesjonalnych wydaniach. To się naprawdę ceni.

Ubuntu 22.04 LTS wydane w kwietniu 2022 roku będzie wspierane przez 5 lat od momentu wydania (w przeciwieństwie do innych wersji, które otrzymują wsparcie trwające zaledwie trzy lata). Nie można zapominać o tym, że dostępne jest Ubuntu 23.04 - ale nie jest to wydanie LTS i jego wsparcie zostanie zakończone po dziewięciu miesiącach. Canonical udostępnia odpłatną usługę rozszerzonego wsparcia technicznego dla Ubuntu 22.04 LTS, dzięki czemu można otrzymywać aktualizacje systemu aż do roku 2032. Kolejne wydanie LTS jest planowane na kwiecień przyszłego roku.

Canonical mocno zyskał w moich oczach

Ostatnie wydania oraz wykuta prze Canonical strategia podkreślają zaangażowanie Canonical w dostarczanie użytkownikom systemu operacyjnego o wysokiej jakości, stabilności i nowoczesnych funkcjach. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem, czy też dopiero zaczynasz swoją przygodę z Linuksem, Ubuntu oferuje odpowiednie narzędzia do pracy i rozrywki: a ponadto nie jest OS-em odpychającym ze względu na wysoki próg wejścia w jego środowisko. Na swoim ThinkPadzie mam co prawda jedynie Windows 11, ale już na stacjonarnej maszynie w domu dysponuję zarówno Windows 11, jak i właśnie Ubuntu, którego uruchamiam po to, aby albo się nim pobawić, albo sprawdzić jego funkcje. Rzadko na nim pracuję - ale nie miałbym problemu z tym, aby korzystać z niego na co dzień. A to już coś znaczy, bo jestem mocno przywiązany do swoich przyzwyczajeń oraz swojego preferowanego tempa pracy. Ubuntu w niczym mnie nie ogranicza, a w niektórych przypadkach okazuje się być nawet sprawniejszy od Windows 11: zarówno w kontekście wydajności, jak i wygody pracy.